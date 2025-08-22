Actualité
Pont Lafayette @Hugo LAUBEPIN
Pont Lafayette @Hugo LAUBEPIN

Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Comme hier, la qualité de l'air restera moyenne tout au long de la journée de ce vendredi 22 août à Lyon.

    L'air sera plutôt bon ce vendredi 22 août à Lyon. Les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes seront, en effet, "moyens" tout au long de la journée. Seuls les grands axes de circulation autour de l'agglomération lyonnaise seront concernés par des pics de pollution, mais ces derniers ne seront pas importants.

    L'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "le temps plus sec et ensoleillé entraînera une légère hausse des niveaux d'ozone. La qualité de l'air sera moyenne à localement dégradée."

