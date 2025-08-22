Actualité
Tony Parker, président et propriétaire de l’ASVEL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Tony Parker prêt à quitter la présidence de l’Asvel en 2026 ?

  • par Clémence Margall

    • Président de l’Asvel depuis 2014, Tony Parker souhaite changer de vie pour devenir entraîneur, et pourquoi pas, en NBA. Ce dernier a laissé entendre qu’il pourrait quitter l’Asvel en 2026.

    Tony Parker est-il prêt à quitter son poste de président de l’Asvel ? C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre dans un entretien accordé à nos confrères de l’Équipe. Président de l’Asvel depuis 2014, Tony Parker souhaite en effet être de nouveau proche des terrains de basket et rêve, notamment, de coacher en NBA.

    "C'est possible que ce soit ma dernière année en tant que président de l'Asvel"

    "J'ai envie de changer de carrière. J'aimerais bien commencer une carrière de coach. Je me suis inscrit au DES, je veux passer mon diplôme. Un jour, j'aimerais être entraîneur", a-t-il ainsi déclaré. Le quadruple champion de NBA espère donc obtenir son diplôme en mai prochain pour entamer cette nouvelle étape. "C'est le bon timing aujourd'hui. Je sens que je suis prêt", ajoute-t-il.

    Et si Tony Parker voit déjà grand, ces futures possibles responsabilités ne seraient pas compatibles avec la présidence de l’Asvel. "Pour l'instant, je ne me pose pas la question. C'est clair qu'elle va se poser. Tu ne peux pas faire les deux en même temps, ça c'est sûr ! Pour l'heure, je passe mon diplôme et au mois de mai, j'aurai une discussion avec mes actionnaires", confie le président. Et de conclure : "C'est possible que ce soit ma dernière année en tant que président de l'Asvel et de l'Asvel Féminin. C'est une grosse décision. C'est un vrai choix de vie. Ça fait un an que je réfléchis et je suis sûr de vouloir faire ça."

    Lire aussi : La CRC épingle les finances "dégradées" de l'Asvel de Tony Parker

