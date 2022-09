Arrêté pendant près de 24 heures à la suite d’une panne survenue jeudi matin, le métro B est de nouveau fonctionnel "depuis l’ouverture du réseau" ce vendredi à 5 heures.

Très attendue par les usagers après avoir été interrompue pendant près de 24 heures, la reprise de la circulation du métro B a eu lieu ce vendredi matin "à l’ouverture du réseau", confirment les services du Sytral. Arrêtée à 8h12 jeudi lorsque le poste de contrôle des TCL a perdu le contact avec les rames automatiques du métro B pilotées à distance, la circulation n’a jamais repris de la journée jeudi, afin de permettre aux équipes de Keolis, l’exploitant des TCL, d’identifier avec certitude la panne.

Métro B -Reprise progressive du Trafic sur l'ensemble de la ligne — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) September 23, 2022

Les analyses de la panne toujours en cours

Jeudi en fin d’après-midi, Thomas Fontaine, le nouveau directeur général de Keolis Lyon, expliquait "on ne remettra en service que quand la cause aura été comprise analysée et avec un plan de traitement à la suite pour éviter un nouvel incident de ce type". Ce vendredi matin, les services du Sytral précisent à Lyon Capitale que si la circulation bien reprise, "des analyses sont toujours en cours, il faut regarder les systèmes un à un".

"Des analyses sont toujours en cours, il faut regarder les systèmes un à un", les services du Sytral

Du côté du Sytral on assure néanmoins qu’un plan de traitement pour éviter un nouvel incident de a bien été mis en place. "Des opérations ont eu lieu cette nuit" pour permettre à la ligne de reprendre nous a-t-on précisé. "Après finalisation des analyses, nous mettrons en places les mesures correctives nécessaires, avec le constructeur si besoin", explique les services du Sytral ce matin. Le volet de l’information voyageur, dont la gestion par Keolis a été vivement critiquée hier par le 1er vice-président du Sytral Jean-Charles Kohlhass doit également être traité.