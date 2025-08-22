Vénissieux : il tente de fuir et blesse un policier avec sa trottinette

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme de 24 ans a tenté de fuir un contrôle de police à trottinette. L'un des agents a été blessé, notamment à la tête.

Alors qu'il était en pleine vente de produits stupéfiants, dans la nuit de mercredi à jeudi à Vénissieux, un homme de 24 ans a tenté de fuir les policiers qui voulaient l'interpeller. Les faits se sont déroulés à proximité du boulevard Lénine, rapporte Le Progrès, tandis que le mis en cause s'est échappé sur sa trottinette. Dans sa fuite, il a blessé l'un des agents à la tête, au thorax, au coude et à la cheville.

Le suspect a finalement été arrêté après être tombé de son engin. D'origine malgache, le jeune homme a été placé en garde à vue. Lors de son interpellation, 20 grammes de résine, 7 grammes d’herbe de cannabis, ainsi que 13 grammes de cocaïne et 500 euros ont été saisis.