Au sud de Lyon, des "découvertes exceptionnelles" lors des fouilles archéologiques estivales

  • par Nathan Bigué

    • Le département du Rhône et le musée gallo-romain ont dévoilé les découvertes réalisées lors des fouilles archéologiques cet été sur le site de Saint-Romain-en-Gal.

    Après une première phase l'an dernier, les fouilles archéologiques ont repris depuis le 15 juillet sur le site du musée de Saint-Romain-en-Gal, au sud de Lyon. Alors que celles-ci doivent se terminer le 28 août prochain, le Département du Rhône a d'ores et déjà annoncé jeudi 21 août deux découvertes d'exception sur les deux zones de recherche dirigées par Giulia Ciucci et Benjamin Clément.

    La première concerne la découverte d'un mausolée de vaste envergure sur le premier site de fouilles, à l'ouest. Cette architecture remonte au 1er siècle et serait "le reflet d'une élite précocement romanisée qui cherche à se distinguer par cette architecture funéraire monumentale", précise le Département.

    (@CD69 Julien Bourreau)

    Au moins huit boutiques commerciales

    Sur le site nord, de nouvelles structures d'un édifice commercial, déjà identifié entre 1988 et 1990, ont été trouvées. Il était composé d'au moins huit boutiques, dont la boutique méridionale qui était occupée par des foulons, artisans chargés de laver les étoffes de laine. Ce site était en activité entre le milieu du 1er et le milieu du IIe siècle.

    Des visites guidées du chantier de fouilles sont toujours possibles pour le grand public, en matinée. L'occasion d'apprécier les découvertes dites "exceptionnelles" par le département du Rhône.

