Un homme avait été pris pour cible ce vendredi 3 octobre, à l'angle des rues Vendôme et des Rancy. Un homme à trottinette avait tiré sur lui, le blessant au niveau du pied. L'auteur présumé des coups de feu était depuis activement recherché.

Selon les dernières informations, l'homme a été interpellé ce samedi 4 octobre. La victime a quant à elle disparue avant sa prise en charge pour son opération de la cheville.