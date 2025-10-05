Faits divers
La Maison pour Tous dans le 3e arrondissement de Lyon.

L'homme recherché dans le 3e arrondissement de Lyon a été interpellé

  • par Claire Martinez

    • Un homme avait été blessé par balle ce vendredi 3 octobre dans le 3e arrondissement de Lyon, devant la Maison pour Tous. L'auteur des tirs, activement recherché, a été interpellé samedi 4 octobre dans la journée.

    Un homme avait été pris pour cible ce vendredi 3 octobre, à l'angle des rues Vendôme et des Rancy. Un homme à trottinette avait tiré sur lui, le blessant au niveau du pied. L'auteur présumé des coups de feu était depuis activement recherché.

    Selon les dernières informations, l'homme a été interpellé ce samedi 4 octobre. La victime a quant à elle disparue avant sa prise en charge pour son opération de la cheville.

