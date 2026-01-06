Actualité
Un immeuble en construction
Un immeuble en construction

À Lyon, la SACVL adopte le statut de société à mission

  • par La rédaction

    • La société anonyme de construction de la Ville de Lyon officialisé son passage à ce statut juridique après dix ans de démarche RSE.

    La SACVL, présente dans le secteur du logement et de la solidarité à Lyon depuis plus de soixante-dix ans, a adopté le statut de société à mission en 2026. Cette évolution juridique engage l'entreprise de manière explicite et publique : sa raison d'être et ses objectifs deviennent des obligations inscrites dans ses statuts et suivies par un comité de mission.

    La raison d'être affichée est de "construire une ville équilibrée en partenariat avec la collectivité pour répondre aux besoins de tous les acteurs lyonnais, dans le respect des enjeux environnementaux et sociétaux de demain". Cette formulation guide les actions de la SACVL autour de trois axes : l'inclusion sociale pour garantir l'accès au logement et lutter contre les fractures territoriales, la transition écologique avec la réduction de l'empreinte carbone et la rénovation énergétique du parc immobilier, et la création de valeur pour le territoire en soutenant l'économie sociale et solidaire locale.

    Le statut de société à mission permet d'aligner la stratégie d'entreprise avec des objectifs de long terme en conciliant développement économique, enjeux sociaux et environnementaux.

    à lire également
    Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Lyon : le Musée des Beaux-Arts enregistre une fréquentation record en 2025

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Lyon : le Musée des Beaux-Arts enregistre une fréquentation record en 2025 18:10
    Un immeuble en construction
    À Lyon, la SACVL adopte le statut de société à mission 17:39
    Tracteur sur la m6
    Crise agricole : un "feu de la colère" sera allumé à Messimy dans le Rhône 17:00
    À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation 16:26
    De la neige attendue à Lyon ? A quelle météo s'attendre pour cette fin de semaine 15:40
    d'heure en heure
    JO Milan-Cortina : la snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch désignée porte-drapeaux 15:06
    Villeurbanne Lyon T1
    Les tramways T1 et T4 partiellement en panne à Lyon : la reprise estimée à 17 h 14:34
    TCL : la ligne 79 prolongée jusqu'à la zone d'activités de Vénissieux 14:14
    À Lyon, Grégory Doucet dévoile son "projet phare" à 140 millions d'euros pour la bibliothèque de la Part-Dieu 13:41
    Ecole préau
    Lyon : le groupe scolaire de la Sauvagère fait peau neuve dans le 9e arrondissement 13:22
    "Majorettes" : danser… quel que soit son âge ! 12:38
    Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli : "Un projet de débutant" selon cet économiste lyonnais 11:42
    Collectif Jamais sans Toit
    "Inacceptable" : à Lyon, des familles remises à la rue malgré l'activation du "plan grand froid" 11:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut