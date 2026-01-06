À Lyon, la SACVL adopte le statut de société à mission

La société anonyme de construction de la Ville de Lyon officialisé son passage à ce statut juridique après dix ans de démarche RSE.

La SACVL, présente dans le secteur du logement et de la solidarité à Lyon depuis plus de soixante-dix ans, a adopté le statut de société à mission en 2026. Cette évolution juridique engage l'entreprise de manière explicite et publique : sa raison d'être et ses objectifs deviennent des obligations inscrites dans ses statuts et suivies par un comité de mission.

La raison d'être affichée est de "construire une ville équilibrée en partenariat avec la collectivité pour répondre aux besoins de tous les acteurs lyonnais, dans le respect des enjeux environnementaux et sociétaux de demain". Cette formulation guide les actions de la SACVL autour de trois axes : l'inclusion sociale pour garantir l'accès au logement et lutter contre les fractures territoriales, la transition écologique avec la réduction de l'empreinte carbone et la rénovation énergétique du parc immobilier, et la création de valeur pour le territoire en soutenant l'économie sociale et solidaire locale.

Le statut de société à mission permet d'aligner la stratégie d'entreprise avec des objectifs de long terme en conciliant développement économique, enjeux sociaux et environnementaux.