Actualité
Tracteur sur la m6
Photo d’illustration d’un blocage des agriculteurs sur l’A7. (Crédit Romane Chopard)

Crise agricole : un "feu de la colère" sera allumé à Messimy dans le Rhône

  • par Loane Carpano

    • Mardi 6 janvier, un "feu de la colère" sera allumé par la FDSEA et les Jeunes agriculteurs sur le rond-point de Messimy dans le Rhône.

    La colère continue de gronder du côté des agriculteurs. Alors que la coordination rurale du Rhône continue de bloquer la M7 à hauteur d'Oullins-Pierre-Bénite, la FDSEA (syndicat agricole) 69 et les Jeunes agriculteurs du Rhône montent, eux aussi, au créneau.

    Face à la crise agricole en cours, les agriculteurs des deux syndicats annoncent riposter, en allumant des "feux de la colère" dans tout le département du Rhône. Le premier feu de la colère sera allumé ce mardi 6 janvier à partir de 18 h, au rond-point de Messimy.

    Mercosur, dermatose nodulaire...

    La FDSEA 69 et les Jeunes agriculteurs du Rhône revendiquent notamment, un rejet ferme et définitif du Mercosur, l'indemnisation des éleveurs ayant des animaux bloqués par les contraintes liés à la dermatose nodulaire, ou encore, le refus de toute importation de produits ne respectant pas les normes européennes.

    Les deux syndicats demandent également la parution des décrets d'application de la contestée loi Duplomb. Pour rappel, la pétition contre ce texte, ayant recueilli plus de deux millions de signatures, devait être débattue jeudi 7 janvier mais a été reportée à février prochain.

    Lire aussi : Au sud de Lyon, la M7 bloquée par les agriculteurs mobilisés pour "la survie de l'agriculture"

    à lire également
    À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tracteur sur la m6
    Crise agricole : un "feu de la colère" sera allumé à Messimy dans le Rhône 17:00
    À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation 16:26
    De la neige attendue à Lyon ? A quelle météo s'attendre pour cette fin de semaine 15:40
    JO Milan-Cortina : la snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch désignée porte-drapeaux 15:06
    Villeurbanne Lyon T1
    Les tramways T1 et T4 partiellement en panne à Lyon : la reprise estimée à 17 h 14:34
    d'heure en heure
    TCL : la ligne 79 prolongée jusqu'à la zone d'activités de Vénissieux 14:14
    À Lyon, Grégory Doucet dévoile son "projet phare" à 140 millions d'euros pour la bibliothèque de la Part-Dieu 13:41
    Ecole préau
    Lyon : le groupe scolaire de la Sauvagère fait peau neuve dans le 9e arrondissement 13:22
    "Majorettes" : danser… quel que soit son âge ! 12:38
    Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli : "Un projet de débutant" selon cet économiste lyonnais 11:42
    Collectif Jamais sans Toit
    "Inacceptable" : à Lyon, des familles remises à la rue malgré l'activation du "plan grand froid" 11:09
    cédric van styvendael
    Municipales 2026 : à Villeurbanne, le parti radical de gauche rejoint Cédric Van Styvendael 10:32
    Hôtel de ville Lyon voeux Doucet
    Voeux de Grégory Doucet : "comme un discours d'adieu" 09:48
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut