Mardi 6 janvier, un "feu de la colère" sera allumé par la FDSEA et les Jeunes agriculteurs sur le rond-point de Messimy dans le Rhône.

La colère continue de gronder du côté des agriculteurs. Alors que la coordination rurale du Rhône continue de bloquer la M7 à hauteur d'Oullins-Pierre-Bénite, la FDSEA (syndicat agricole) 69 et les Jeunes agriculteurs du Rhône montent, eux aussi, au créneau.

Face à la crise agricole en cours, les agriculteurs des deux syndicats annoncent riposter, en allumant des "feux de la colère" dans tout le département du Rhône. Le premier feu de la colère sera allumé ce mardi 6 janvier à partir de 18 h, au rond-point de Messimy.

Mercosur, dermatose nodulaire...

La FDSEA 69 et les Jeunes agriculteurs du Rhône revendiquent notamment, un rejet ferme et définitif du Mercosur, l'indemnisation des éleveurs ayant des animaux bloqués par les contraintes liés à la dermatose nodulaire, ou encore, le refus de toute importation de produits ne respectant pas les normes européennes.

Les deux syndicats demandent également la parution des décrets d'application de la contestée loi Duplomb. Pour rappel, la pétition contre ce texte, ayant recueilli plus de deux millions de signatures, devait être débattue jeudi 7 janvier mais a été reportée à février prochain.

