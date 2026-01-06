"Majorettes" : danser… quel que soit son âge !

Présentée en 2024 à la Maison de la danse, Majorettes du chorégraphe Mickaël Phelippeau avait enthousiasmé le public, ravi de voir sur scène douze femmes d’une moyenne d’âge de 60 ans, fières d’assumer ce qu’elles sont et heureuses de vivre une aventure collective au sein des Major’s Girls, groupe mythique de majorettes montpelliéraines.

Créée après Footballeuses dans le cadre d’une démarche artistique axée sur le portrait qui est un prétexte à la rencontre, la pièce part de la fascination du chorégraphe depuis l’enfance pour les majorettes et leurs parades colorées mais surtout d’un enthousiasme éprouvé en découvrant, au cours de répétitions de plusieurs clubs, la profusion des chorégraphies et des entremêlements, la diversité des musiques, la multiplicité des ustensiles, bâtons, drapeaux et pompons.

La répétition infinie d’un même geste pour le perfectionner est tout aussi fascinante comme le désir de maîtrise du bâton et la prouesse qui naît (ou non) de ce maniement, les chutes étant malgré tout nombreuses.

Mais plus qu’une démonstration virtuose, Mickaël Phelippeau nous plonge dans l’univers de ces femmes aux corps vibrants avec chacune leur parcours de vie, vêtues d’un costume bleu, coiffées d’un chignon impeccable, fières d’exécuter leurs chorégraphies chamarrées, là où les plus anciennes transmettent leurs gestes aux plus jeunes dans une amitié partagée.

Majorettes - Mickaël Phelippeau – Le 10 janvier à La Machinerie, Vénissieux – lamachinerie-venissieux.fr