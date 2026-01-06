En 2025, le musée des Beaux-Arts de Lyon aura accueilli 375 000 visiteurs, soit 15% de plus qu'en 2024.

Fréquentation record pour le Musée des Beaux-Arts de Lyon. Ce mardi 6 janvier, l'établissement culturel situé sur la place des Terreaux a dévoilé son bilan pour l'année 2025. Cette année, le musée aura accueilli 375 000 visiteurs, soit 15% de plus qu'en 2024. Parmi ces visiteurs, 28% avaient moins de 26 ans, tandis que 21% venaient de l'international.

"Cette fréquentation record confirme l’intérêt du public pour les expositions programmées et la richesse des collections permanentes du musée", se réjouit la direction du musée lyonnais. Parmi les temps forts de l'année 2025 : les hommages rendus aux artistes Fred Deux, Simon Hantaï et François Rouan, ou encore, les concerts nocturnes et les journées thématiques organisées au sein de l'établissement.

Programmation 2026

En 2026, le musée présentera l'exposition de Courbet, Matisse et Monet "Etretat par-delà des falaises" jusqu'au 1er mars. Les Beaux-Arts accueilleront ensuite l’exposition Musée sentimental en partenariat avec le Centre Pompidou du 11 septembre au 14 mars 2027.

