Maire candidat à sa réélection, Grégory Doucet dévoile mardi 6 janvier son projet à 140 millions d'euros pour rénover et agrandir la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon.

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet dévoile ce mardi "le projet phare" de son prochain mandat en cas de réélection. Dans un long dossier de presse, le maire sortant annonce vouloir investir 140 millions d'euros pour rénover et agrandir la bibliothèque municipale de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. Il promet ainsi à minima 4 000 m2 de surfaces supplémentaires pour accompagner "l'évolution des usages et des missions de la bibliothèque".

"La bibliothèque deviendra un lieu majeur de pratique culturelle et de création artistique", promet Grégory Doucet

"Conçue il y a plus de 50 ans et pionnière à son époque, (elle) doit aujourd'hui être réinventée en profondeur", estime le candidat de la gauche et des écologistes, devenu un outsider face au patron de Coeur Lyonnais, Jean-Michel Aulas qui survole les sondages et la campagne. Grégory Doucet promet ainsi la création d'un club manga, ainsi qu'un espace dédié à la pratique du jeu vidéo afin de "rendre l'expérience de jeu vidéo plus collective".

"La bibliothèque deviendra un lieu majeur de pratique culturelle et de création artistique. Elle accueillera des pratiques amateurs avec la création de salles de répétition et de studios d'enregistrement ouverts à toutes et à tous et le renforcement de l'instrumenthèque", assure par ailleurs le maire sortant qui prononçait ses derniers voeux ce lundi soir.

Livraison à l'horizon 2036

Un nouvel espace dédié à l'image et au cinéma sera également construit, tandis que l'auditorium sera agrandi et mis à disposition pour l'organisation d'évènements sur le thème de la culture, de l'histoire ou de la citoyenneté. Enfin, un espace "dédié au prêt de matériel et à des cours de bricolages ou des initiations à la science" sera mis en place. La fonction d'accueil de la bibliothèque à destination des publics vulnérables sera "renforcée" avec des espaces fraîcheur, une salle de repas, un espace de répit "dédié à la santé mentale" et un élargissement des horaires en soirée et le week-end.

Le projet est estimé à 140 millions d'euros. Son programme "sera élaboré entre 2026 et 2027 avant un démarrage des travaux envisageable pour 2031 et une livraison à l'horizon 2036", indique le candidat Grégory Doucet. Et de conclure : "La nouvelle bibliothèque municipale de la Part-Dieu incarnera un service public culturel ambitieux, accessible à toutes et tous et capable d’accompagner toutes les générations face aux défis numériques, sociaux et démocratiques. Elle sera un lieu de savoir, de débat, de création et d’accueil."