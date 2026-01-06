Après plusieurs semaines de froid, la tendance devrait changer en fin de semaine. De la neige, puis un redoux sont attendus à Lyon.

Nous le savions, le début d'année allait être glacial. Mais après plusieurs semaines froides et sèches, la tendance devrait changer en fin de semaine. Selon Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net, une période de neige, puis de redoux est à prévoir.

Neige en vue

Avant de souffler et d'enlever quelques couches il faudra affronter la neige. Si la région lyonnaise semble avoir échappé au front neigeux ayant touché Paris et l'Ouest de la France, les flocons atteindront Lyon dès mercredi 7 janvier : "Mercredi soir une faible chute de neige saupoudrera Lyon d'un centimètre", indique Guillaume Séchet. La vigilance jaune neige-verglas est par ailleurs activée dans le Rhône, à partir de mercredi 15 h.

Après une courte nuit de pause, un second épisode neigeux est attendu jeudi 8 janvier au matin : "Cette fois-ci, un à trois centimètres sont attendus", précise le météorologue. En fin de matinée, l'épisode neigeux devrait se dissiper pour laisser place à une pluie verglaçante prévue en fin de matinée.

Un redoux en fin de semaine ?

Après la neige, puis la pluie verglaçante, le mercure devrait remonter jeudi après-midi, jusqu'à atteindre des températures positives. Vendredi, le mercure atteindra les 8°C, mais le temps restera instable : "Des averses et des rafales de vent à 70 km/h sont attendues", annonce Guillaume Séchet.

Malgré ce court redoux, les températures chuteront à nouveau ce week-end. 4°C maximum sont attendus samedi, contre 3°C dimanche. Les minimales resteront néanmoins plus hautes que ces dernières semaines, puisque le thermomètre ne devrait pas afficher de températures négatives. A noter que de légères chutes de neige pourraient saupoudrer Lyon samedi.

