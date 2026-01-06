Actualité
Le quai du général Sarrail à Lyon sous la neige. (@Vincent Guiraud)

De la neige attendue à Lyon ? A quelle météo s'attendre pour cette fin de semaine

  • par Loane Carpano

    • Après plusieurs semaines de froid, la tendance devrait changer en fin de semaine. De la neige, puis un redoux sont attendus à Lyon.

    Nous le savions, le début d'année allait être glacial. Mais après plusieurs semaines froides et sèches, la tendance devrait changer en fin de semaine. Selon Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net, une période de neige, puis de redoux est à prévoir.

    Neige en vue

    Avant de souffler et d'enlever quelques couches il faudra affronter la neige. Si la région lyonnaise semble avoir échappé au front neigeux ayant touché Paris et l'Ouest de la France, les flocons atteindront Lyon dès mercredi 7 janvier : "Mercredi soir une faible chute de neige saupoudrera Lyon d'un centimètre", indique Guillaume Séchet. La vigilance jaune neige-verglas est par ailleurs activée dans le Rhône, à partir de mercredi 15 h.

    Après une courte nuit de pause, un second épisode neigeux est attendu jeudi 8 janvier au matin : "Cette fois-ci, un à trois centimètres sont attendus", précise le météorologue. En fin de matinée, l'épisode neigeux devrait se dissiper pour laisser place à une pluie verglaçante prévue en fin de matinée.

    Un redoux en fin de semaine ?

    Après la neige, puis la pluie verglaçante, le mercure devrait remonter jeudi après-midi, jusqu'à atteindre des températures positives. Vendredi, le mercure atteindra les 8°C, mais le temps restera instable : "Des averses et des rafales de vent à 70 km/h sont attendues", annonce Guillaume Séchet.

    Malgré ce court redoux, les températures chuteront à nouveau ce week-end. 4°C maximum sont attendus samedi, contre 3°C dimanche. Les minimales resteront néanmoins plus hautes que ces dernières semaines, puisque le thermomètre ne devrait pas afficher de températures négatives. A noter que de légères chutes de neige pourraient saupoudrer Lyon samedi.

    Lire aussi : Un mardi entre nuages et éclaircies et toujours polaire à Lyon

    à lire également
    À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation 16:26
    De la neige attendue à Lyon ? A quelle météo s'attendre pour cette fin de semaine 15:40
    JO Milan-Cortina : la snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch désignée porte-drapeaux 15:06
    Villeurbanne Lyon T1
    Les tramways T1 et T4 partiellement en panne à Lyon : la reprise estimée à 17 h 14:34
    TCL : la ligne 79 prolongée jusqu'à la zone d'activités de Vénissieux 14:14
    d'heure en heure
    À Lyon, Grégory Doucet dévoile son "projet phare" à 140 millions d'euros pour la bibliothèque de la Part-Dieu 13:41
    Ecole préau
    Lyon : le groupe scolaire de la Sauvagère fait peau neuve dans le 9e arrondissement 13:22
    "Majorettes" : danser… quel que soit son âge ! 12:38
    Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli : "Un projet de débutant" selon cet économiste lyonnais 11:42
    Collectif Jamais sans Toit
    "Inacceptable" : à Lyon, des familles remises à la rue malgré l'activation du "plan grand froid" 11:09
    cédric van styvendael
    Municipales 2026 : à Villeurbanne, le parti radical de gauche rejoint Cédric Van Styvendael 10:32
    Hôtel de ville Lyon voeux Doucet
    Voeux de Grégory Doucet : "comme un discours d'adieu" 09:48
    Nicolas Sarkozy
    Nicolas Sarkozy attendu en dédicace à Lyon sous haute sécurité 09:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut