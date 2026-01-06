La Maison Bouillet sort de sa procédure de sauvegarde

Le tribunal des activités économiques de Lyon a homologué la sortie de la procédure de sauvegarde de la Maison Bouillet demandée en janvier 2025.

Le 8 janvier 2025, le célèbre pâtissier lyonnais Sébastien Bouillet demandait la procédure de sauvegarde afin de rebondir suite à ses lourds investissements de 2022. Le pâtissier chocolatier lyonnais avait en effet investi dans un tout nouveau laboratoire consacré au chocolat, à Miribel. Réparti sur 800m2, cet espace venait compléter les 1200 m2 dédiés à la pâtisserie installée juste à côté. Un investissement important que la maison semble avait peiné à rentabiliser. La croissance du chiffre d’affaires n’avait en effet pas été celle attendue et Sébastien Bouillet avait souhaité prendre des mesures préventives.

Le tribunal de commerce de Lyon avait alors prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. L'occasion pour la pâtisserie-chocolaterie, de repartir sur de bonnes bases.

Un an plus tard, mardi 6 janvier 2026, le tribunal des activités économiques (ex- tribunal de commerce) a homologué la sortie de la procédure de sauvegarde de la Maison Bouillet.

"Je suis heureux et soulagé que le tribunal des activités économiques ait validé la sortie de la procédure de sauvegarde de la Maison Bouillet, explique Sébastien Bouillet. L’année 2025 a été marquée par de nombreux défis et a nécessité des efforts considérables, mobilisant l’ensemble de nos équipes. Cela n’a pas été facile, loin de là. Mais on a tenu en se remettant chaque jour en question. Je tiens à remercier sincèrement tous nos collaborateurs qui ont été au rendez-vous et qui n’ont rien lâché. J’ai également été très bien entouré et conseillé tout au long de ce processus. La Maison Bouillet ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre sur des bases saines qui vont nous permettre d’envisager de nouvelles perspectives. Cette procédure de sauvegarde a été un formidable antibiotique et nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de cette aide précieuse. Le travail n’est pas terminé et nous devons continuer à consolider nos acquis, mais c’est avec un second souffle que nous entamons cette année 2026."

