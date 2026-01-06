Après plus d'un an de travaux, le groupe scolaire de la Sauvagère située dans le 9e arrondissement de Lyon dévoile ses nouveaux équipements.

Le groupe scolaire de la Sauvagère (9e) fait peau neuve à Lyon. Suite à deux phases de travaux étalés de fin 2024 à décembre 2025, les 168 élèves de l'établissement ont pu découvrir leur école renouvelée en ce début d'année 2026.

Si le coût global de l'opération s'élève à 4,03 millions d'euros, les travaux ont permis la mise à niveau et l'adaptation du groupe scolaire. Parmi les changements importants : l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement portée à huit classes, la mise en accessibilité générale du groupe scolaire et la réfection complète de la cour avec la création de deux préaux et d'une "cour nature".

Isolation thermique, cours nature....

En parallèle, ont été entrepris, l'isolation thermique et le ravalement des façades, la réfection complète des toitures, et la restructuration du restaurant scolaire désormais implanté dans le bâtiment central. Une salle dédiée à l'accueil des enfants de l'IME (institut médico-éducatif) a également été créée.

Ces travaux devraient permettre d'offrir un meilleur confort thermique aux élèves et enseignants, été comme hiver.

Une "cour nature" a été agrandie de 640m2. Crédit : Métropole de Lyon

