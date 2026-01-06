Actualité
Ecole préau
Crédit : Métropole de Lyon

Lyon : le groupe scolaire de la Sauvagère fait peau neuve dans le 9e arrondissement

  • par Loane Carpano

    • Après plus d'un an de travaux, le groupe scolaire de la Sauvagère située dans le 9e arrondissement de Lyon dévoile ses nouveaux équipements.

    Le groupe scolaire de la Sauvagère (9e) fait peau neuve à Lyon. Suite à deux phases de travaux étalés de fin 2024 à décembre 2025, les 168 élèves de l'établissement ont pu découvrir leur école renouvelée en ce début d'année 2026.

    Si le coût global de l'opération s'élève à 4,03 millions d'euros, les travaux ont permis la mise à niveau et l'adaptation du groupe scolaire. Parmi les changements importants : l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement portée à huit classes, la mise en accessibilité générale du groupe scolaire et la réfection complète de la cour avec la création de deux préaux et d'une "cour nature".

    Isolation thermique, cours nature....

    En parallèle, ont été entrepris, l'isolation thermique et le ravalement des façades, la réfection complète des toitures, et la restructuration du restaurant scolaire désormais implanté dans le bâtiment central. Une salle dédiée à l'accueil des enfants de l'IME (institut médico-éducatif) a également été créée.

    Ces travaux devraient permettre d'offrir un meilleur confort thermique aux élèves et enseignants, été comme hiver.

    école préau cours nature
    Une "cour nature" a été agrandie de 640m2. Crédit : Métropole de Lyon

    Lire aussi : Meyzieu : le groupe scolaire des Calabres sacré champion de France de la sobriété énergétique

    à lire également
    À Lyon, Grégory Doucet dévoile son "projet phare" à 140 millions d'euros pour la bibliothèque de la Part-Dieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, Grégory Doucet dévoile son "projet phare" à 140 millions d'euros pour la bibliothèque de la Part-Dieu 13:41
    Ecole préau
    Lyon : le groupe scolaire de la Sauvagère fait peau neuve dans le 9e arrondissement 13:22
    "Majorettes" : danser… quel que soit son âge ! 12:38
    Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli : "Un projet de débutant" selon cet économiste lyonnais 11:42
    Collectif Jamais sans Toit
    "Inacceptable" : à Lyon, des familles remises à la rue malgré l'activation du "plan grand froid" 11:09
    d'heure en heure
    cédric van styvendael
    Municipales 2026 : à Villeurbanne, le parti radical de gauche rejoint Cédric Van Styvendael 10:32
    Hôtel de ville Lyon voeux Doucet
    Voeux de Grégory Doucet : "comme un discours d'adieu" 09:48
    Nicolas Sarkozy
    Nicolas Sarkozy attendu en dédicace à Lyon sous haute sécurité 09:33
    Un café à Vénissieux lui sourit : un touriste décroche le jackpot 08:58
    chandeleur crepes
    Le Lyon Crêpes Festival revient pour une 8e édition gourmande et festive 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi 08:08
    Deux semaines après l'explosion mortelle, la production reprend à Elkem Silicones 07:48
    Neige et verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut