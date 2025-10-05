Faits divers
Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
Deux hommes interpellés après un vol à l'arraché à Lyon

  • par Claire Martinez

    • Une femme d'un cinquantaine d'année a été victime d'un vol à l'arraché ce samedi 4 octobre. Les deux hommes ont été interpellés dans un salon de coiffure du 3e arrondissement de Lyon.

    Ce samedi 4 octobre, dans l'après-midi, la police nationale a été alertée d'un vol à l'arraché commis sur la place Bir Hakeim, dans le 3e arrondissement, à Lyon. La victime, une femme âgée d'une cinquantaine d'année, s'est faite dérober son collier en or.

    Rapidement, les forces de l'ordre ont déployé une brigade sur les lieux ainsi qu'aux alentours, notamment vers la place Gabriel Péri, dans l'espoir de repérer un potentiel point de recel.

    Dans un salon de coiffure

    Les suppositions se sont avérées concluantes, puisque les policiers ont repéré peu de temps après deux individus correspondants aux descriptions de la victime dans un salon de coiffure, dans le quartier de la Guillotière. L'un d'eux était en train de changer de vêtements.

    Lors du contrôle, la chaîne en or correspondant à l'objet dérobé a été identifié. La victime, conduite par une équipe de la brigade anticriminalité, a par la suite confirmé reconnaître les deux auteurs du vol. Les policiers ont procédé à l'interpellation sur place des deux hommes.

    Les vols à l'arraché se multiplient sur Lyon, comme ce fut le cas le 19 août dernier à Vénissieux ou le 27 août dans le 1er arrondissement de Lyon.

