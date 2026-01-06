Actualité
La Lyonnaise Chloe Trespeuch a décroché la médaille d’argent en snowboardcross aux JO de Pékin @ Marco Bertorello / AFP

JO Milan-Cortina : la snowboardeuse lyonnaise Chloé Trespeuch désignée porte-drapeaux

  • par Loane Carpano

    • La snowboardeuse lyonnaise, Chloé Trespeuch, a été désignée porte-drapeaux pour les Jeux-Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

    A un mois des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, l'équipe de France a dévoilé ses porte-drapeaux. Parmi les trois athlètes féminines françaises choisies, figure la snowboardeuse lyonnaise d'adoption, Chloé Trespeuch. Elle représentera la France aux côtés des deux snowboardeuses Cécile Hernandez et Julia Nirani Pereira dès le 6 février prochain.

    Avant d'être désignée porte-drapeaux par la délégation française, la Lyonnaise a dû répondre à plusieurs critères d'exemplarité. A noter, que pour représenter son pays, un athlète doit : "Avoir déjà été olympien ou paralympien mais sans avoir jamais été porte-drapeau de la France", et ne jamais avoir été "sanctionné disciplinairement et/ou pénalement sur toute affaire relative au dopage, à la manipulation des compétitions, et aux violences sexistes et sexuelles ou tout acte de discrimination", indique le comité olympique.

    Vers une troisième médaille olympique ?

    En plus de porter le drapeau tricolore, la snowboardeuse déjà médaillée à deux reprises tentera de décrocher l'or, lors de l'épreuve de snowboard cross individuelle féminine, puis par équipes. Un défi pour la jeune maman ayant repris la compétition il y a tout juste un an.

    Lire aussi : La Lyonnaise Chloé Trespeuch termine 2e de la Coupe du monde de snowboardcross

