Run in Lyon : les résultats des courses

Ce dimanche 5 octobre, les rues de Lyon sont remplies de milliers de coureurs présents pour la Run in Lyon.

C'est un festival de running. L'évènement sportif immanquable de Lyon, la Run in Lyon, prend place dans les rues de la ville ce dimanche 5 octobre. Au total, quatre parcours sont proposés : le run solidaire, le 10 kilomètres, le semi-marathon et le marathon. Plus de 33 000 coureurs sont attendus pour les différentes courses. Un record.

Le marathon en 2h23

Dès 8h25, les marathoniens se sont élancés autour de la ville. Et le premier grand vainqueur de la journée est Mustapha Salmi, un coureur algérien qui remporte le marathon en 2h23. Suivi de près par Philippe Couvat, en 2h25, et Leo Goudeau, qui franchit la ligne d'arrivée trois minutes plus tard. Chez les femmes, Jeanne Garreau est la première à atteindre la fin de la course, en 2h43, soit en 34e position du classement. Suivie d'Audrey Passot sept minutes plus tard.

Le semi-marathon remporté par un altiligérien

Du côté du semi-marathon, nous avons Julien Rabaca, un altiligérien, en première position du classement, avec 1h04 au compteur, suivi de très près par Baptiste Jard qui arrive seulement 20 secondes après son adversaire, puis de Anatole Berthou avec 9 secondes de plus. Du côté des semi-marathoniennes, Héloïse Laigle, athlète internationale de Décines-Meyzieu, est la grande gagnante, en 1h12. Après elle, Sarah Rouquier et Charline Micoud franchissent la ligne d'arrivée avec comme temps respectifs 1h16 et 1h17.

Un 10 km en 30 minutes

Avant la pause déjeuner, à 12h13, les coureurs du 10 kilomètres se sont élancés. Et à peine 30 minutes plus tard, les premiers étaient déjà arrivés. C'est Matis Boucard qui atteint le premier la ligne d'arrivée, en 30 min et 38 secondes, suivi par Jeremy Dura en 30 min et 45 secondes, puis Ylian Jacquin quatre secondes plus tard. Chez les femmes, la Haute-Savoyarde Manon Gérard remporte la course, en 35 min et 57 secondes, avant d'être suivie par Margot Novel en 37 min et 20 secondes et Meryem Filet 19 secondes plus tard.