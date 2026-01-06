Actualité
Photo d’illustration © Tim Douet

TCL : la ligne 79 prolongée jusqu'à la zone d'activités de Vénissieux

  • par La rédaction

    • Sytral Mobilités a étendu le tracé de la ligne de bus depuis le 5 janvier pour desservir le secteur du Chemin du Génie à Vénissieux.

    La ligne 79 dessert depuis le 5 janvier 2026 l'arrêt Chemin du Génie au cœur de la zone d'activités de Vénissieux. Le prolongement, approuvé par le conseil d'administration de Sytral Mobilités au printemps 2025, répond à une demande de la ville et des entreprises du secteur indique l'autorité organisatrice des transports en commun.

    L'itinéraire est prolongé en heures de pointe en semaine (5 h 20-9 h et 16 h 30-21 h) et toute la journée le week-end. Le terminus de La Borelle devient un terminus partiel, desservi uniquement en heures creuses en semaine. Trois nouveaux arrêts ont été créés : Titilleux et Tâche Velin, en correspondance avec la ligne 35, et Chemin du Génie, nouveau terminus.

    Un quatrième arrêt intermédiaire sera mis en service en septembre 2026 sur le chemin de Tâche Velin. Les fréquences restent inchangées avec 25 minutes en heure de pointe et 30 minutes en heures creuses en semaine.

