Les tramways T1 et T4 partiellement en panne à Lyon : la reprise estimée à 17 h

Les lignes de tramway T1 et T4 sont partiellement interrompues ce mardi en raison d'une panne.

La circulation est partiellement interrompue sur les lignes de tramway T1 et T4 ce mardi à Lyon. Selon TCL, l'interruption est liée à une panne d'énergie. La ligne T1 circule uniquement entre la gare Part-Dieu et Debourg. Les arrêts situés jusqu'à IUT Feyssine ne sont ainsi plus desservis.

La ligne T4 circule quant à elle entre Hôpitaux Feyzin Vénissieux à Gare Part-Dieu Villette, tandis que la desserte n'est plus assurée à Villeurbanne. La reprise du trafic est estimée par TCL pour 17 heures. Des bus relais ont été mis en place.