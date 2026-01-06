À Lyon, le quartier Sœur Janin poursuit sa transformation

Dans le 5ᵉ arrondissement, la Ville de Lyon poursuit la transformation du quartier Sœur Janin. Rénovation de l’école, nouveaux espaces verts et aménagements urbains structurent un projet pensé avec les habitants.

Situé dans le 5ᵉ arrondissement de Lyon, le quartier Sœur Janin connaît depuis plusieurs années une mutation progressive portée par la Ville de Lyon. Depuis 2020, plusieurs opérations visent à améliorer le cadre de vie, à renforcer la place de la nature en ville et à sécuriser les cheminements, en lien étroit avec les habitants et les acteurs locaux.

Dernier chantier majeur en date : la rénovation énergétique de l’école maternelle François Truffaut, dont le lancement a été acté lors du conseil municipal de décembre. Construit dans les années 1950, l’établissement va bénéficier de travaux d’ampleur pour améliorer son confort et ses performances environnementales. Après l’installation de panneaux photovoltaïques l’été dernier, le programme prévoit notamment une isolation renforcée, le remplacement des menuiseries, une meilleure ventilation, un éclairage optimisé et une accessibilité améliorée pour les personnes à mobilité réduite. L’investissement, estimé à 2,27 millions d’euros, doit permettre de réduire durablement les consommations énergétiques.

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de territoire Sœur Janin 2024-2030, qui vise à renforcer l’identité du quartier. Déjà, une liaison verte reliant les rues Edmond-Locard et Sœur Janin, un plateau traversant et une nouvelle voie piétonne ont transformé les abords de l’école. Végétalisation, mobilier urbain et éclairage décoratif complètent ces aménagements, auxquels les enfants ont activement participé. Un verger partagé, attendu début 2026, viendra prolonger cette dynamique, comme un nouveau lieu de rencontre pour les habitants.