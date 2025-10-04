Faits divers

Un homme visé par balle dans le 3e arrondissement de Lyon

  • par Claire Martinez

    • Un homme a été blessé par balle ce vendredi 3 octobre dans le 3e arrondissement de Lyon. L'auteur des tirs est activement recherché.

    Il était 18h lorsque des coups de feu ont retenti, à l'angle des rues Vendôme et des Rancy, sur la petite cour de la Maison pour Tous. En fin d'après-midi ce vendredi 3 octobre, un homme y a été pris pour cible.

    L'homme était devant la Maison pour Tous au moment des tirs. (Images Google Earth)

    Touché au pied, la victime a été prise en charge par les secours. L'auteur des tirs, arrivé en trottinette, s'est enfui.

    Une enquête a été ouverte afin de connaître le déroulement exact des faits. Le tireur reste activement recherché.

