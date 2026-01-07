La préfète du Rhône a réuni les acteurs de la sécurité et les professionnels de la vie nocturne mardi 6 janvier pour rappeler les obligations de prévention incendie.

Une semaine après l'incendie mortel survenu dans une boîte de nuit à Crans-Montana en Suisse, la préfecture du Rhône annonce un renforcement des contrôles dans les établissements de nuit. Les services de l'État ont établi une liste de cibles de contrôles au regard des antécédents connus. Ces contrôles renforcés auront lieu dans les quinze jours à venir.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio a organisé une réunion le 6 janvier 2026 avec les organisations professionnelles des exploitants d'établissements festifs, les représentants des maires, de la police nationale, de la gendarmerie et du service d'incendie. L'objectif était de rappeler les règles en matière de prévention des risques d'incendie dans les établissements recevant du public, notamment les bars et établissements festifs disposant d'un sous-sol, indiquent les services de l'État.