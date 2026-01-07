Actualité
Fabienne Buccio 8 mai Lyon
Fabienne Buccio, préfète de Région et du département. (Photo : Nathan Chaize)

Après le drame de Crans-Montana, la préfète du Rhône renforce les contrôles des établissements de nuit

  • par La rédaction

    • La préfète du Rhône a réuni les acteurs de la sécurité et les professionnels de la vie nocturne mardi 6 janvier pour rappeler les obligations de prévention incendie.

    Une semaine après l'incendie mortel survenu dans une boîte de nuit à Crans-Montana en Suisse, la préfecture du Rhône annonce un renforcement des contrôles dans les établissements de nuit. Les services de l'État ont établi une liste de cibles de contrôles au regard des antécédents connus. Ces contrôles renforcés auront lieu dans les quinze jours à venir.

    La préfète du Rhône, Fabienne Buccio a organisé une réunion le 6 janvier 2026 avec les organisations professionnelles des exploitants d'établissements festifs, les représentants des maires, de la police nationale, de la gendarmerie et du service d'incendie. L'objectif était de rappeler les règles en matière de prévention des risques d'incendie dans les établissements recevant du public, notamment les bars et établissements festifs disposant d'un sous-sol, indiquent les services de l'État.

    à lire également
    Biennale européenne de l'artisanat
    Auvergne-Rhône-Alpes : la création artisanale bondit de 18% en 2024

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Après le drame de Crans-Montana, la préfète du Rhône renforce les contrôles des établissements de nuit 13:50
    Biennale européenne de l'artisanat
    Auvergne-Rhône-Alpes : la création artisanale bondit de 18% en 2024 13:19
    Sécurité, immigration... "Lyon ne sera pas complice des filières clandestines" promet Jean-Michel Aulas 12:42
    Lyon : Anaïs Belouassa Cherifi promet la gratuité complète des cantines scolaires 12:27
    Charles Malle : peindre le temps qui passe 12:07
    d'heure en heure
    Lyon : la nouvelle gare routière de Gerland en service le 12 janvier 11:19
    Municipales : Anaïs Belouassa Cherifi milite pour une cérémonie d'ouverture des JO 2030 à Lyon 10:55
    Bois Part-Dieu arbres
    A Lyon, le bois de la Part-Dieu officiellement inauguré 10:20
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Plan Grand Froid à Lyon : l’hébergement d’urgence prolongé jusqu’au 13 janvier 09:55
    le maire de lyon grégory doucet
    Pass sport municipal et nouvelles infrastructures : les promesses de Grégory Doucet pour le sport à Lyon 09:22
    Pont de Condrieu : le chantier reprend avec une étape clé des travaux 08:58
    neige
    Neige attendue à Lyon : les TCL prêts à activer leur plan hivernal 08:40
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce mercredi 08:18
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut