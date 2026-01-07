Actualité
CES de Las Vegas : Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon à l'événement

  par Loane Carpano

    • Alors que le CES, rendez-vous mondial des technologies, bat son plein à Las Vegas, Véronique Sarselli dénonce l'absence de la Métropole de Lyon à l'événement.

    L'absence de la Métropole de Lyon au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas dérange du côté du groupe Grand Cœur Lyonnais. Du 6 au 9 janvier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduit une délégation de 35 start-up au plus grand salon du monde, dédié aux technologies et à l'électronique. Mais cette fois-ci, la Métropole de Lyon n'est pas de la partie.

    Une décision vivement critiquée par la principale adversaire de Bruno Bernard aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli : "Cette année encore, la Métropole de Lyon n’a pas souhaité s’associer à cette délégation, alors même que notre territoire se revendique comme un moteur de la tech et de l’attractivité économique", dénonce la candidate dans un communiqué envoyé sous la bannière de Grand Coeur Lyonnais. Elle ajoute : "La Métropole de Lyon ne peut pas revendiquer d’ambition économique et disparaître des radars internationaux."

    "Un signal désastreux"

    Selon elle, l'absence de la collectivité à l'événement enverrait un "signal désastreux", à l'heure où les entreprises régionales "ont besoin d'export, de visibilité et d'accès aux marchés."

    "Pendant que d’autres territoires se mobilisent pour renforcer leurs positions à l’international, la Métropole de Lyon s’enfonce dans la logique du déclassement
    économique"    , termine la candidate qui assure "réinstaller la Métropole de Lyon dans les grands rendez-vous internationaux" si elle est élue.

    Sollicitée, la Métropole de Lyon n'a pas donné suite à notre demande sur ce sujet.

