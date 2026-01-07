Actualité
Homme disparu
Dominique Simon n’a donné aucun signe de vie depuis son départ en randonnée lundi 7 janvier. Crédit : Facebook le courrier du Pilat

Rhône : un appel à témoins lancé après la disparition d'un randonneur à Ampuis

  • par Loane Carpano

    • Après deux battues sans résultats, un appel à témoins est lancé pour retrouver Dominique Simon. Parti en randonnée, l'habitant d'Ampuis est porté disparu depuis lundi 5 janvier.

    Mercredi 7 janvier au matin, une quinzaine d'habitants d'Ampuis (Rhône) sont partis à la recherche d'un habitant de la commune, porté disparu depuis lundi 5 janvier. Nommé Dominique Simon, l'individu disparu n'a donné aucun signe de vie à sa famille, depuis son départ en randonnée lundi 5 janvier à 13 h 30.

    Après une première battue, sans résultats, menée par les gendarmes d'Ampuis, une seconde battue a eu lieu ce mercredi dans les hauteurs de la commune, rapporte le Progrès. Une fois encore, aucune trace de l'Ampuisais n'a été retrouvée.

    Suite à cette disparition, la gendarmerie lance un appel à témoins et invite toute personne détenant des informations à appeler la brigade d'Ampuis au 04 74 56 10 26.

    Lire aussi : La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour retrouver un homme disparu à Limonest

    à lire également
    Priorité aux feux, couloirs dédiés : la ligne 67 gagne en efficacité à l’est de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Priorité aux feux, couloirs dédiés : la ligne 67 gagne en efficacité à l’est de Lyon 18:33
    Homme disparu
    Rhône : un appel à témoins lancé après la disparition d'un randonneur à Ampuis 18:01
    Lyon : "Ségrégation", "rente" pour les concessionnaires... Doucet fustige le méga-tunnel d'Aulas et Sarselli 17:39
    neige à Lyon
    Episode neigeux à Lyon et dans le Rhône : la préfecture prend des mesures préventives 17:19
    Les travaux débutent à la gare de bus du centre d'échanges Lyon-Perrache 16:47
    d'heure en heure
    Nicolas Sarkozy
    Dédicace de Sarkozy à Lyon : la CGT dénonce les choix politiques du directeur de la Fnac 16:07
    Jean-Luc Mélanchon
    Jean-Luc Mélenchon attendu à Villeurbanne ce vendredi 15:36
    PAF Police aux frontières
    Ils séquestraient une personne dans un logement : cinq individus interpellés à Villefranche 14:59
    Hospices civils de Lyon
    Incendie de Crans-Montana : "la peau est un organe essentiel à la survie" 14:39
    Véronique Sarselli
    CES de Las Vegas : Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon à l'événement 14:24
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Après le drame de Crans-Montana, la préfète du Rhône renforce les contrôles des établissements de nuit 13:50
    Biennale européenne de l'artisanat
    Auvergne-Rhône-Alpes : la création artisanale bondit de 18% en 2024 13:19
    Sécurité, immigration... "Lyon ne sera pas complice des filières clandestines" promet Jean-Michel Aulas 12:42
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut