Dominique Simon n’a donné aucun signe de vie depuis son départ en randonnée lundi 7 janvier. Crédit : Facebook le courrier du Pilat

Après deux battues sans résultats, un appel à témoins est lancé pour retrouver Dominique Simon. Parti en randonnée, l'habitant d'Ampuis est porté disparu depuis lundi 5 janvier.

Mercredi 7 janvier au matin, une quinzaine d'habitants d'Ampuis (Rhône) sont partis à la recherche d'un habitant de la commune, porté disparu depuis lundi 5 janvier. Nommé Dominique Simon, l'individu disparu n'a donné aucun signe de vie à sa famille, depuis son départ en randonnée lundi 5 janvier à 13 h 30.

Après une première battue, sans résultats, menée par les gendarmes d'Ampuis, une seconde battue a eu lieu ce mercredi dans les hauteurs de la commune, rapporte le Progrès. Une fois encore, aucune trace de l'Ampuisais n'a été retrouvée.

Suite à cette disparition, la gendarmerie lance un appel à témoins et invite toute personne détenant des informations à appeler la brigade d'Ampuis au 04 74 56 10 26.

