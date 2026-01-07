Neige à Lyon le 9 janvier 2024 sur la passerelle du Palais de justice, qui portera bientôt le nom de Pierre Truche. (@NathanChaize)

Face à l'épisode neigeux en cours, la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes prend des mesures préventives et "appelle à la vigilance."

Après Paris, puis l'Ouest de la France, c'est au tour de la zone Sud-Est d'accueillir la neige. En plus de la vigilance "Grand froid", la vigilance jaune "Neige-Verglas" est activée depuis 13 h ce mercredi 7 janvier dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Services de secours et forces de sécurité "pleinement mobilisés"

Face à cet épisode neigeux, qui devrait s'accentuer au cours de la soirée, la préfète de région Fabienne Buccio prend des mesures. Afin "d'éviter tout risque", la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l’autoroute A71, de la limite du département du Puy-de-Dôme et de l’Allier, à la limite des départements de

l’Allier et du Cher dans le sens de circulation Clermont-Ferrand > Bourge, est interdite par arrêté zonal, pour une durée indéterminée.

"Les services de secours et de gestion de crise, ainsi que les forces de sécurité sont d’ores et déjà pleinement mobilisés, en relation étroite avec les régions voisines et les préfectures de la région", précisent les autorités.

La Préfète invite néanmoins les automobilistes à redoubler de vigilance, à suivre les mesures de déviations mises en place localement et à se tenir informés sur les conditions météorologiques avant de prendre la route.

