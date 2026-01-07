Actualité
neige à Lyon
Neige à Lyon le 9 janvier 2024 sur la passerelle du Palais de justice, qui portera bientôt le nom de Pierre Truche. (@NathanChaize)

Episode neigeux à Lyon et dans le Rhône : la préfecture prend des mesures préventives

  • par Loane Carpano

    • Face à l'épisode neigeux en cours, la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes prend des mesures préventives et "appelle à la vigilance."

    Après Paris, puis l'Ouest de la France, c'est au tour de la zone Sud-Est d'accueillir la neige. En plus de la vigilance "Grand froid", la vigilance jaune "Neige-Verglas" est activée depuis 13 h ce mercredi 7 janvier dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Services de secours et forces de sécurité "pleinement mobilisés"

    Face à cet épisode neigeux, qui devrait s'accentuer au cours de la soirée, la préfète de région Fabienne Buccio prend des mesures. Afin "d'éviter tout risque", la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l’autoroute A71, de la limite du département du Puy-de-Dôme et de l’Allier, à la limite des départements de
    l’Allier et du Cher dans le sens de circulation Clermont-Ferrand > Bourge, est interdite par arrêté zonal, pour une durée indéterminée.

    "Les services de secours et de gestion de crise, ainsi que les forces de sécurité sont d’ores et déjà pleinement mobilisés, en relation étroite avec les régions voisines et les préfectures de la région", précisent les autorités.

    La Préfète invite néanmoins les automobilistes à redoubler de vigilance, à suivre les mesures de déviations mises en place localement et à se tenir informés sur les conditions météorologiques avant de prendre la route.

    Lire aussi :

    à lire également
    Les travaux débutent à la gare de bus du centre d'échanges Lyon-Perrache

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    neige à Lyon
    Episode neigeux à Lyon et dans le Rhône : la préfecture prend des mesures préventives 17:19
    Les travaux débutent à la gare de bus du centre d'échanges Lyon-Perrache 16:47
    Nicolas Sarkozy
    Dédicace de Sarkozy à Lyon : la CGT dénonce les choix politiques du directeur de la Fnac 16:07
    Jean-Luc Mélanchon
    Jean-Luc Mélenchon attendu à Villeurbanne ce vendredi 15:36
    PAF Police aux frontières
    Ils séquestraient une personne dans un logement : cinq individus interpellés à Villefranche 14:59
    d'heure en heure
    Hospices civils de Lyon
    Incendie de Crans-Montana : "la peau est un organe essentiel à la survie" 14:39
    Véronique Sarselli
    CES de Las Vegas : Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon à l'événement 14:24
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Après le drame de Crans-Montana, la préfète du Rhône renforce les contrôles des établissements de nuit 13:50
    Biennale européenne de l'artisanat
    Auvergne-Rhône-Alpes : la création artisanale bondit de 18% en 2024 13:19
    Sécurité, immigration... "Lyon ne sera pas complice des filières clandestines" promet Jean-Michel Aulas 12:42
    Lyon : Anaïs Belouassa Cherifi promet la gratuité complète des cantines scolaires 12:27
    Charles Malle : peindre le temps qui passe 12:07
    Lyon : la nouvelle gare routière de Gerland en service le 12 janvier 11:19
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut