Lundi 22 décembre, cinq individus ont été interpellés à Villefranche-sur-Saône. Ils séquestraient une personne dans un logement situé rue d'Arménie.

Lundi 22 décembre en soirée, cinq hommes ont été interpellés rue d'Arménie, à Villefranche-sur-Saône. Selon le Progrès, huit policiers du commissariat de Villefranche-sur-Saône, dont certains de la brigade anti-criminelle, seraient intervenus pour une séquestration dans un logement. La victime était encore présente dans l'appartement lors de l'arrivée des policiers. Agés de 18 à 39 ans, les cinq suspects ont été placés en garde à vue.

Mise en examen

Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 24 décembre, les cinq hommes ont été présentés au juge et mis en examen pour des faits de violences aggravées et de séquestration. Connus des forces de l'ordre, les cinq suspects ont été laissés libre à l'issue de leur audition mais sont désormais placés sous contrôle judiciaire.

En parallèle, les investigations se poursuivent sous la direction d'un juge d'instruction. L'enquête pourrait permettre de déterminer un potentiel lien avec des coups de fusil tirés quelques jours plus tôt, sur un autre appartement de la rue d'Arménie.

