Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui candidat aux Municipales de 2026 à Lyon. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Candidat aux élections municipales à Lyon, Jean-Michel Aulas promet une "reprise en main ferme mais respectueuse de l'espace public". Il veut aussi "mettre fin aux situations d'illégalité durable".

C'est une prise de position plutôt inattendue, alors que le candidat cherchait jusqu'à présent à repositionner sa campagne à gauche. Dans un entretien accordé à nos confrères de Tribune de Lyon, Jean-Michel Aulas a choisi de s'exprimer longuement sur la sécurité (ou l'insécurité) et sur ce qu'il considère en être "les causes". En assurant dans le même temps ne faire aucun lien entre immigration et sécurité.

Évacuation des écoles, des campements et des églises

Un "sujet très sensible", juge-t-il, qui ne doit pas être "confisqué par les extrêmes", dit l'ancien patron de l'OL. Aulas promet ainsi que "Lyon ne sera pas complice des filières clandestines et des passeurs de l’immigration illégale". Le patron de Coeur Lyonnais indique qu'il proposera une "doctrine" consistant à "protéger les personnes réellement éligibles à l'accueil et mettre fin aux situations d'illégalité durable".

"Cela passera par l’organisation d’Assises locales de l’accueil et de la sécurité, par l’exécution des décisions de justice, et par une reprise en main ferme mais respectueuse de l’espace public", assure-t-il. JMA compte ainsi mettre fin aux occupations d'écoles et d'églises notamment.

L'ancien président de l'OL précise que cette doctrine sera accompagnée notamment de la création d'une "police métropolitaine des transports de 200 agents". "C’est ainsi que Lyon restera une ville ouverte, solidaire et fidèle à ses valeurs républicaines, une ville humaine, mais jamais naïve", poursuit-il en affichant un objectif : "Qu’au 31 décembre 2026, il n’y ait plus de situations d’immigration illégale durablement tolérées à Lyon."

Aulas se positionne sur une nouvelle gratuité

Jean-Michel Aulas annonce également auprès de nos confrères vouloir rendre les cantines scolaires entièrement gratuites. Une mesure également portée par la candidate insoumise Anaïs Belouassa Cherifi. Le patron de Coeur Lyonnais va plus loin et propose également la gratuité du temps périscolaire. Il réaffirme par ailleurs sa mesure de gratuité du réseau TCL pour les personnes gagnant moins de 2 500 € par mois. Il estime le manque à gagner concernant la restauration scolaire à 13,8 millions d'euros et celui concernant le périscolaire entre 4 et 6 millions d'euros. Ses équipes estiment la gratuité des TCL à environ 30 millions d'euros, tandis que le coût réel d'une telle mesure serait plutôt situé autour de 60 à 80 millions d'euros. Soit entre 80 et 100 millions d'euros à trouver sur le budget de fonctionnement pour financer ces trois mesures.

Lire aussi : Lyon : Anaïs Belouassa Cherifi promet la gratuité complète des cantines scolaires