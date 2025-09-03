Actualité
police judiciaire
Photo d’illustration. LOU BENOIST / AFP

Lyon : trois hommes interpellés pour vols à l'arraché

  • par Loane Carpano

    • Une équipe de trois individus a été interpellée. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs vols à l'arraché survenus à Lyon.

    Recherché pour vol à l'arraché, un SDF algérien a été interpellé samedi 30 août à Lyon. L'homme était soupçonné d'avoir agressé et arraché le collier une femme de 64 ans dans l'escalier d'un immeuble du quartier Moulin à Vent à Vénissieux le 19 août dernier.

    Selon le Progrès, l'homme aurait été identifié grâce à son téléphone et à sa carte bancaire perdus lors des faits. Deux riverains auraient alors récupéré les objets, tandis que les policiers mettaient en place un dispositif de surveillance. Un dispositif utile ayant permis de mettre la main sur deux complices venus pour négocier les objets auprès des riverains.

    Interpellés et placés en garde à vue le 19 août, les deux individus d'origine algérienne ont nié toute participation à l'agression. L'un deux à néanmoins été mis en cause pour un vol de téléphone survenu en janvier dernier à la station de métro Charpennes.

    Arrêté samedi 30 août, l'auteur de l'agression a quant à lui été déféré le 1er septembre en vue d'une comparution immédiate, indique le Progrès.

    Lire aussi : Lyon : deux voleurs à l'arraché arrêtés par des policiers et gendarmes hors-service

    à lire également
    plan Loup
    La présence d'un loup confirmée par l'OFB dans la Loire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police judiciaire
    Lyon : trois hommes interpellés pour vols à l'arraché 18:02
    plan Loup
    La présence d'un loup confirmée par l'OFB dans la Loire 17:31
    Xavier Odo
    Grigny-sur-Rhône : un nouvel arrêté anti-regroupement en vigueur 17:07
    Laurent Wauquiez lors de l'inauguration du campus du numérique
    La gauche incendie la Région après la fermeture d'une formation du Campus du numérique 16:39
    Les gendarmes mènent une opération de contrôle des Pêcheurs et jet-skis sur la Saône près de Lyon 16:33
    d'heure en heure
    Tensions à Rillieux-la-Pape : Julien Smati, le premier adjoint au maire, menacé de mort 16:06
    La nouvelle installation d’Odalie aux SUBS : “Être artiste, c'est soigner la société” 15:27
    Jean-Michel Aulas pourra finalement utiliser le micro-parti de Gérard Collomb pour faire campagne 14:50
    Métropole de Lyon : des fermetures nocturnes prévues sur la M6/M7 et le tunnel sous Fourvière 14:10
    Lyon : l'auteur des tirs de mortiers à la Part-Dieu présenté devant le juge pour enfants 13:31
    Lyon : un collectif dénonce une "situation critique" pour des jeunes mineures laissées à la rue 13:04
    Quoi de neuf à Lyon ? 12:12
    Rhône : circulation toujours alternée à Chamelet sur la RD385 après l’effondrement d’un talus 11:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut