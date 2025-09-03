Lyon : trois hommes interpellés pour vols à l'arraché

Une équipe de trois individus a été interpellée. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs vols à l'arraché survenus à Lyon.

Recherché pour vol à l'arraché, un SDF algérien a été interpellé samedi 30 août à Lyon. L'homme était soupçonné d'avoir agressé et arraché le collier une femme de 64 ans dans l'escalier d'un immeuble du quartier Moulin à Vent à Vénissieux le 19 août dernier.

Selon le Progrès, l'homme aurait été identifié grâce à son téléphone et à sa carte bancaire perdus lors des faits. Deux riverains auraient alors récupéré les objets, tandis que les policiers mettaient en place un dispositif de surveillance. Un dispositif utile ayant permis de mettre la main sur deux complices venus pour négocier les objets auprès des riverains.

Interpellés et placés en garde à vue le 19 août, les deux individus d'origine algérienne ont nié toute participation à l'agression. L'un deux à néanmoins été mis en cause pour un vol de téléphone survenu en janvier dernier à la station de métro Charpennes.

Arrêté samedi 30 août, l'auteur de l'agression a quant à lui été déféré le 1er septembre en vue d'une comparution immédiate, indique le Progrès.

