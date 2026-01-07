Le maire de Lyon, Grégory Doucet, candidat à sa réélection, fustige le projet de méga-tunnel sous Fourvière de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.

Il ne s'était pas encore exprimé sur le projet de méga-tunnel sous Fourvière qui défraie la chronique depuis le début de semaine. Candidat à sa réélection, le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet s'en prend vivement à la proposition de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli qui promettent de "faire sauter le bouchon de Fourvière".

"Ségrégation sociale et territoriale"

Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi, l'écologiste estime qu'avec ce projet, le patron de Coeur Lyonnais "choisit finalement la ségrégation sociale et territoriale comme perspective". Dans le viseur du maire sortant, le péage qui financerait en partie ce projet estimé à au moins deux milliards d'euros.

"Jean-Michel Aulas fait la lumière sur ses intentions réelles concernant le projet de méga-tunnel, annonçant un partenariat public privé "créateur de valeur" et confirme donc la construction d'un infrastructure à péage", déplore le maire sortant. À noter que l'ex-président de l'OL n'a pas clairement affirmé qu'un péage serait mis en place, mais a indiqué auprès de nos confrères de Tribune de Lyon que "la question n'est pas seulement le coût, mais la capacité à créer de la valeur".

"Quand Jean-Michel Aulas parle de "redistribution de la valeur créée", c'est bien de la poche des Grands Lyonnais dont il est question, vers les dividendes des concessionnaires"

Interrogé par Lyon Capitale, l'économiste lyonnais spécialiste des questions d'infrastructures routières Yves Crozet considère pour sa part que le péage serait "obligatoire" pour financer une telle infrastructure. "En matière de concession privée routière via péages, on ne parle plus de valeur mais de rente. Ce que Jean-Michel Aulas et la droite proposent aujourd'hui, c'est une nouvelle rente pour un projet estimé à plus de deux milliards d'euros, financée (la rente, Ndlr) majoritairement par les Grands Lyonnais", déplore le maire sortant.

Les chiffres montrent en effet que seul 15 % du trafic quotidien peut être considéré comme du "trafic de transit", tandis que 85 % concernent des déplacements quotidiens de personnes travaillant dans l'agglomération. "Quand Jean-Michel Aulas parle de "redistribution de la valeur créée", c'est bien de la poche des Grands Lyonnais dont il est question, vers les dividendes des concessionnaires", fustige la gauche.

Aulas et Sarselli promettent de libérer 45 hectares

Pour rappel, le projet dévoilé lundi par Aulas et Sarselli prévoit la création d’un nouveau tunnel de 8 kilomètres de long entre Tassin et Saint-Fons, destiné à désengorger l’actuel tunnel sous Fourvière, qui accueille chaque jour, en plein cœur de Lyon, près de 110 000 véhicules.

Le duo entend libérer les axes M6-M7, réduire la pollution et les nuisances sonores, et restituer près de 45 hectares d’espaces en surface, notamment entre Perrache et la Confluence. Un projet porté depuis 2016 par l’architecte lyonnaise Hélène Duhoo à travers Lyon Métamorphose et qui, selon les candidats soutenus par la droite et le centre, permettrait de faire sauter le bouchon de Fourvière en "traitant enfin à la racine le principal point noir de la circulation métropolitaine".

