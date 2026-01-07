Actualité
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

Lyon : "Ségrégation", "rente" pour les concessionnaires... Doucet fustige le méga-tunnel d'Aulas et Sarselli

  • par Nathan Chaize
  • 2 Commentaires

    • Le maire de Lyon, Grégory Doucet, candidat à sa réélection, fustige le projet de méga-tunnel sous Fourvière de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.

    Il ne s'était pas encore exprimé sur le projet de méga-tunnel sous Fourvière qui défraie la chronique depuis le début de semaine. Candidat à sa réélection, le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet s'en prend vivement à la proposition de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli qui promettent de "faire sauter le bouchon de Fourvière".

    A lire aussi : Un tunnel de 8 km pour désengorger Fourvière : Aulas et Sarselli dévoilent leur projet à 2 milliards d'euros

    "Ségrégation sociale et territoriale"

    Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi, l'écologiste estime qu'avec ce projet, le patron de Coeur Lyonnais "choisit finalement la ségrégation sociale et territoriale comme perspective". Dans le viseur du maire sortant, le péage qui financerait en partie ce projet estimé à au moins deux milliards d'euros.

    "Jean-Michel Aulas fait la lumière sur ses intentions réelles concernant le projet de méga-tunnel, annonçant un partenariat public privé "créateur de valeur" et confirme donc la construction d'un infrastructure à péage", déplore le maire sortant. À noter que l'ex-président de l'OL n'a pas clairement affirmé qu'un péage serait mis en place, mais a indiqué auprès de nos confrères de Tribune de Lyon que "la question n'est pas seulement le coût, mais la capacité à créer de la valeur".

    "Quand Jean-Michel Aulas parle de "redistribution de la valeur créée", c'est bien de la poche des Grands Lyonnais dont il est question, vers les dividendes des concessionnaires"

    Interrogé par Lyon Capitale, l'économiste lyonnais spécialiste des questions d'infrastructures routières Yves Crozet considère pour sa part que le péage serait "obligatoire" pour financer une telle infrastructure. "En matière de concession privée routière via péages, on ne parle plus de valeur mais de rente. Ce que Jean-Michel Aulas et la droite proposent aujourd'hui, c'est une nouvelle rente pour un projet estimé à plus de deux milliards d'euros, financée (la rente, Ndlr) majoritairement par les Grands Lyonnais", déplore le maire sortant.

    Les chiffres montrent en effet que seul 15 % du trafic quotidien peut être considéré comme du "trafic de transit", tandis que 85 % concernent des déplacements quotidiens de personnes travaillant dans l'agglomération. "Quand Jean-Michel Aulas parle de "redistribution de la valeur créée", c'est bien de la poche des Grands Lyonnais dont il est question, vers les dividendes des concessionnaires", fustige la gauche.

    Aulas et Sarselli promettent de libérer 45 hectares

    Pour rappel, le projet dévoilé lundi par Aulas et Sarselli prévoit la création d’un nouveau tunnel de 8 kilomètres de long entre Tassin et Saint-Fons, destiné à désengorger l’actuel tunnel sous Fourvière, qui accueille chaque jour, en plein cœur de Lyon, près de 110 000 véhicules.

    Le duo entend libérer les axes M6-M7, réduire la pollution et les nuisances sonores, et restituer près de 45 hectares d’espaces en surface, notamment entre Perrache et la Confluence. Un projet porté depuis 2016 par l’architecte lyonnaise Hélène Duhoo à travers Lyon Métamorphose et qui, selon les candidats soutenus par la droite et le centre, permettrait de faire sauter le bouchon de Fourvière en "traitant enfin à la racine le principal point noir de la circulation métropolitaine".

    Lire aussi : Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli : "Un projet de débutant" selon cet économiste lyonnais

    à lire également
    Priorité aux feux, couloirs dédiés : la ligne 67 gagne en efficacité à l’est de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Priorité aux feux, couloirs dédiés : la ligne 67 gagne en efficacité à l’est de Lyon 18:33
    Homme disparu
    Rhône : un appel à témoins lancé après la disparition d'un randonneur à Ampuis 18:01
    Lyon : "Ségrégation", "rente" pour les concessionnaires... Doucet fustige le méga-tunnel d'Aulas et Sarselli 17:39
    neige à Lyon
    Episode neigeux à Lyon et dans le Rhône : la préfecture prend des mesures préventives 17:19
    Les travaux débutent à la gare de bus du centre d'échanges Lyon-Perrache 16:47
    d'heure en heure
    Nicolas Sarkozy
    Dédicace de Sarkozy à Lyon : la CGT dénonce les choix politiques du directeur de la Fnac 16:07
    Jean-Luc Mélanchon
    Jean-Luc Mélenchon attendu à Villeurbanne ce vendredi 15:36
    PAF Police aux frontières
    Ils séquestraient une personne dans un logement : cinq individus interpellés à Villefranche 14:59
    Hospices civils de Lyon
    Incendie de Crans-Montana : "la peau est un organe essentiel à la survie" 14:39
    Véronique Sarselli
    CES de Las Vegas : Sarselli critique l'absence de la Métropole de Lyon à l'événement 14:24
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Après le drame de Crans-Montana, la préfète du Rhône renforce les contrôles des établissements de nuit 13:50
    Biennale européenne de l'artisanat
    Auvergne-Rhône-Alpes : la création artisanale bondit de 18% en 2024 13:19
    Sécurité, immigration... "Lyon ne sera pas complice des filières clandestines" promet Jean-Michel Aulas 12:42
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut