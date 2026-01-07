Selon le baromètre de l'ISM (institut supérieur des métiers) et de la compagnie d'assurance de la MAAF, la création artisanale en Auvergne-Rhône-Alpes aurait bondit de 18% sur l'année 2024.

La création d'entreprises artisanales semble avoir le vent en poupe. Selon le dernier baromètre de l'ISM (Institut supérieur des métiers) et de la compagnie d'assurance de la MAAF, 280 000 entreprises artisanales auraient été créées sur la seule année 2024 en France. C'est 11% de plus qu'en 2023 et un nouveau record annuel battu : "L’entrepreneuriat dans l’artisanat atteint un seuil jamais observé", indique le rapport. Le secteur porte ainsi la dynamique globale de création qui a progressé de 6% en un an.

La région AURA à la 2e place

Si cette dynamique de croissance est présente sur l'ensemble des régions françaises, la région Auvergne-Rhône-Alpes recense un taux de croissance bien supérieur à la moyenne nationale. Au total, 34 870 créations ont été enregistrées dans la région sur la seule année 2024, c'est 18% de plus qu'en 2023. Une tendance d'autant plus remarquable, sachant que la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistrait -8% de création en 2023.

Selon le Progrès, le Rhône afficherait le plus grand nombre de créations dans la région, avec 8 350 entreprises créées, contre 3 280 dans la Loire.

BTP, alimentation, services....

Dans le top 3 des activités qui concentrent le plus de créations au niveau national figurent : le nettoyage des bâtiments, avec 45 480 installations, les taxis VTC et leurs 18 540 installations, ou encore, les soins de beauté, avec 17 890 entreprises créées. Du côté des activités qui représentent les plus forts taux de croissance, on observe l'aménagement paysager dans le BTP, en hausse de 23%, la fabrication de biscuit dans l'alimentation et sa hausse de 49%, l'imprimerie, qui augmente de 42%, mais aussi les ambulances, en hausse de 46%.

Pour réaliser ce baromètre, l'ISM et la MAAF s'appuie sur des fichiers de données nationaux de l'INSEE et des publications du BODACC (ventes et cessions).

