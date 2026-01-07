Actualité
Le bus 67 fait peau neuve entre Villeurbanne et Meyzieu. (Photo Métropole de Lyon)

Priorité aux feux, couloirs dédiés : la ligne 67 gagne en efficacité à l’est de Lyon

  • par La Rédaction

    • Sytral Mobilités et la Métropole de Lyon mettent en service une série d’aménagements pour fiabiliser et accélérer la ligne de bus 67, un itinéraire structurant de l’est lyonnais emprunté chaque jour par près de 7 000 voyageurs.

    Depuis le 5 janvier 2026, Sytral Mobilités et la Métropole de Lyon ont engagé une nouvelle étape dans l’optimisation du réseau bus avec le renforcement de la ligne 67. Cette dernière relie Laurent Bonnevay à Meyzieu Z.I. en desservant Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu et Meyzieu.

    Exploitée avec des bus articulés et connectée au Métro A ainsi qu’au tram T3, la ligne bénéficie désormais d’une priorité aux feux sur l’ensemble de son tracé, soit 31 carrefours équipés. Objectif : améliorer la régularité et réduire les temps de parcours, avec un gain pouvant atteindre cinq minutes en heure de pointe.

    De nouveaux couloirs bus-vélos ont également été créés, notamment à Villeurbanne et Décines, tandis que l’itinéraire a été revu à Meyzieu pour une desserte plus lisible du centre-ville.

    Au-delà de la performance des transports, ces travaux s’accompagnent d’aménagements urbains : végétalisation, désimperméabilisation des sols et sécurisation des cheminements piétons et cyclables. "Aux termes du projet en 2027, le coût global s’élèvera à 2.2M € dont 2M € pour Sytral Mobilités" expliquent la Métropole et le Sytral dans leur communiqué. Un investissement qui s’inscrit dans le plan de mandat 2021-2026 pour renforcer l’attractivité et la cohésion des territoires.

