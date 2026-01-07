Actualité
Jean-Luc Mélanchon

Jean-Luc Mélenchon attendu à Villeurbanne ce vendredi

  • par Loane Carpano

    • Jean-Luc Mélenchon, participera aux vœux du député LFI, Gabriel Amard, ce vendredi 9 janvier au CCVA de Villeurbanne.

    Jean-Luc Mélenchon sera en visite à Villeurbanne vendredi 9 janvier. Le leader de la France Insoumise se rendra au CCVA de Villeurbanne à 19 h pour participer aux vœux du député LFI, Gabriel Amard.

    L'occasion, peut être, de donner un coup de pouce à son mouvement qui peine à grimper dans les sondages aux élections municipales dans l'agglomération lyonnaise. Sur X, le député évoque plutôt un "repas convivial pour faire le bilan de l'année 2025 (...) et partager de bons vœux pour 2026."

    Lire aussi : "Il n'est pas un candidat de gauche" : au soutien de Gabriel Amard, Manuel Bompard tacle Jean-Paul Bret

