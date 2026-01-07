Jean-Luc Mélenchon attendu à Villeurbanne ce vendredi

Jean-Luc Mélenchon, participera aux vœux du député LFI, Gabriel Amard, ce vendredi 9 janvier au CCVA de Villeurbanne.

Jean-Luc Mélenchon sera en visite à Villeurbanne vendredi 9 janvier. Le leader de la France Insoumise se rendra au CCVA de Villeurbanne à 19 h pour participer aux vœux du député LFI, Gabriel Amard.

L'occasion, peut être, de donner un coup de pouce à son mouvement qui peine à grimper dans les sondages aux élections municipales dans l'agglomération lyonnaise. Sur X, le député évoque plutôt un "repas convivial pour faire le bilan de l'année 2025 (...) et partager de bons vœux pour 2026."

Je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année. Pour vous-mêmes et tous vos proches.



Que 2026 soit une année de rupture avec l’ordre établi par la macronie et que nous puissions enfin avancer sur le chemin de l’égalité, de la paix et vivre en… pic.twitter.com/2OGwpsxYem — Gabriel Amard (@gabrielamard) December 31, 2025

