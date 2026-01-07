Les travaux de réaménagement de la gare bus de TCL du centre d'échanges de Lyon-Perrache débutent le 12 janvier.

Un an après son lancement, le vaste chantier de réaménagement du centre d'échanges Lyon-Perrache entre dans une nouvelle phase. Démarrés en février 2025 avec la démolition de la passerelle reliant le centre d'échanges et la gare SNCF, les travaux concerneront dès le 12 janvier la gare de bus TCL du CELP.

4,8 millions d'euros

Un chantier de modernisation permis par le déménagement de la gare routière internationale vers Gerland, une décision vivement contestée par la droite. L'espace libéré doit permettre de favoriser l'accessibilité et la lisibilité de l'offre TCL qui est ici constituée de 13 lignes de bus empruntées chaque jour par 57 000 voyageurs.

À l'issue des travaux, ces lignes seront réparties en deux demi-gares, l'une côté Rhône et l'autre côté Saône. Elle seront constituées de sept et douze quais, de nouveaux espaces d'attente, tandis qu'un écran suspendu indiquera le quai de chaque ligne.

La passerelle reliant le CELP à la gare a été détruite. (@NC)

Les travaux devraient durer un peu plus d'un an et seront réalisés en deux phases afin de maintenir le fonctionnement de la gare bus. La première phase concernera le côté Saône, de janvier à avril. L'ensemble des lignes de bus seront accessibles côté Saône. La seconde phase se déroulera de mai à début 2027 côté Rhône. La Métropole débourse environ 4,8 millions d'euros pour ces travaux.

Le projet "Ouvrons Perrache" achevé à horizon 2030

Le projet "Ouvrons Perrache" devrait quant à lui s'achever à horizon 2030. Il doit permettre de rétablir une connexion entre le nord de la Presqu'île, aujourd'hui enclavé derrière Perrache, et le centre-ville de Lyon. Concrètement, la façade en verre fumé du bâtiment sera supprimée pour ouvrir "une fenêtre urbaine".

Le futur centre d'échanges de Perrache, à Lyon © Dietmar Feichtinger Architectes / IDA+

Les quatre niveaux d'origine de la partie centrale du CELP seront remplacés par une esplanade couverte. Le cheminement vers la gare ne nécessitera plus d'emprunter des escalators puisque les usagers pourront tout simplement traverser le bâtiment. Cette esplanade proposera des commerces dédiés aux voyageurs et une offre de petite restauration.

"Ouvrons Perrache" et le projet de tunnel sous Fourvière, compatibles ?

Bruno Bernard a tenu à le préciser, la conférence de presse de mercredi "n'est pas liée à une activité proche et électorale". Le président écologiste de la métropole de Lyon faisait ainsi référence au projet de méga-tunnel sous Fourvière proposé par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas dans le cadre de la campagne pour les élections métropolitaines.

"Le projet Ouvrons Perrache était jusqu'à maintenant un projet consensuel, puisque toutes les délibérations ont été votées à l'unanimité", a rappelé Bruno Bernard. Une délibération présentée en décembre a notamment été votée par Véronique Sarselli et son groupe. "Je pense que ce projet de tunnel n'arrivera jamais et s'il devait arriver, travaillé, étudié, financé, le projet Ouvrons Perrache serait déjà largement achevé avant même qu'il n'y ait le premier coup de pioche pour ce tunnel", a-t-il ajouté.