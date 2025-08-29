Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Lyon : deux voleurs à l'arraché arrêtés par des policiers et gendarmes hors-service

  • par La rédaction

    • Deux voleurs ont été interpellés à Lyon mercredi par des policiers et des gendarmes hors-service.

    Mercredi 27 août, deux voleurs à l'arraché qui s'en prenait à des personnes âgées ont été interpellés à la mi-journée à la station de métro Gorge-de-Loup et rue Lanterne dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Des policiers hors-service ont interpellé un individu qui arraché le collier d'une dame de 78 ans à la station de métro située dans le 9e arrondissement indique Le Progrès. Le suspect aurait vraisemblablement avalé le collier. Interpellé, ce mineur isolé algérien est connu des services de police avec 15 antécédents. Il a été déféré jeudi devant un juge des enfants.

    A la même heure dans le 1er arrondissement de Lyon, des gendarmes ont également assisté à un vol de collier à l'arraché. Là aussi, le suspect est un Algérien en situation irrégulière. Il doit être présenté au parquet de Lyon ce vendredi en vue d'une comparution immédiate.

