Alors qu'une séance de dédicace de l'ex-chef d'Etat Nicolas Sarkozy est programmée à la Fnac Bellecour de Lyon jeudi 8 janvier, la CGT dénonce "les choix politiques" du directeur du groupe.

Sous contrôle judiciaire et sous le coup de plusieurs condamnations pénales, l'ancien chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy est attendu à la Fnac Bellecour de Lyon. Il y dédicacera son nouveau livre "Journal d'un prisonnier", jeudi 8 janvier. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir certains salariés de la Fnac.

"Les salariés refusent d'être complices"

Dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi, le syndicat CGT Fnac "dénonce les choix politiques" du directeur général de l'enseigne Enriqué Martinez, qui accompagnera Nicolas Sarkozy en personne, lors de sa dédicace : "Comment peut -on valoriser un individu, ex-président ou pas, accusé de recel, de détournement de fonds publics, corruption passive, financement illégal de campagne électorale, association de malfaiteurs", écrit la CGT.

Le syndicat rappelle que "les salariés refusent d’être les complices d’un Directeur Général qui entend utiliser la Fnac pour promouvoir des idées politiques nauséabondes." Le syndicat reproche notamment au directeur du groupe d'avoir noué un partenariat avec Hachette, propriété du milliardaire d'extrême-droite Vincent Bolloré, ou encore d'avoir vanté la politique sociale de la chef d'Etat italienne d'extrême-droite, Giorgia Meloni.

Lire aussi : Nicolas Sarkozy attendu en dédicace à Lyon sous haute sécurité