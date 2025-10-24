Le quartier du Tonkin, a lui aussi fait l’objet de plusieurs fermetures administratives

La préfecture du Rhône a ordonné la fermeture pour trois mois d’un magasin Vival à Vénissieux, après de multiples arrestations liées aux stupéfiants.

Le magasin Vival situé au 30, rue Paul Bert à Vénissieux, a fait l'objet d'une fermeture administrative par la préfecture du Rhône, annonce l'instance par l'intermédiaire d'un communiqué. Le commerce a donc fermé ses portes pour trois mois, à compter du 14 octobre dernier.

Cette opération fait suite à la mise en œuvre de la loi narcotrafic. Bonbonnes de cocaïne, consommation de protoxyde d'azote, et même trafic de stupéfiants, le Vival est devenu un lieu où les arrestations se multiplient.

En outre, d'autres infractions ont été signalés, comme des problèmes de stationnement, ou encore de la vente d'alcool après 22 h. Les forces de l'ordre ont également mis en place plusieurs surveillance, à proximité du commerce avec cinq points de deals identifiées boulevard Croizat à Vénissieux.

Dans ce communiqué, la fermeture administrative du Vival est justifiée par la nécessité d'"éviter tout trouble à l'ordre, la sécurité, ou la tranquillité publique".

