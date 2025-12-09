Lyon : Sécurité, économie… L'Umih Rhône interpelle les candidats aux municipales

À l’approche des municipales 2026, l'Umih du Rhône publie un livre blanc détaillant ses attentes notamment en matière de sécurité, d’attractivité et d’économie.

"Travaillons ensemble pour que Lyon reste une ville où il fait bon vivre, bon manger, bon sortir et bon travailler". C'est l'appel lancé par la section rhodanienne de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) aux candidats aux municipales de 2026. Ce livre blanc, diffusé ce mardi contient toutes les revendications de l'organisation pour le secteur du CHRDT (cafés, hôtels, restaurants, débits de boissons, établissements de nuit et traiteurs). Parmi celles-ci, trois thèmes majeurs sont évoqués, la sécurité, l'attractivité et l'économie.

De attentes spécifiques par thématique

Par l'intermédiaire de ce livre blanc, l'UMIH réaffirme sa volonté de travailler main dans la main avec le ou la future maire de Lyon. L'organisation patronale évoque de nombreuses attentes, à commencer par la sécurité. L'UMIH souhaite notamment le retour des patrouilles nocturnes de police, des décisions fortes en matière de moyens (caméras, police) ou encore un interlocuteur municipal dédié.

En ce qui concerne l'attractivité, le secteur demande entre autres une concertation préalable sur toute modification de voirie, des meilleurs transports le soir et week-end, mais aussi une signalétique renforcée pour orienter les visiteurs. Enfin, le dernier volet des revendications se rapporte à l'économie. L'Umih réclame notamment des allégements et exonérations temporaires de taxes, ou encore des aides à la transition écologique.

L’Umih du Rhône en appelle à la responsabilité des futurs élus municipaux pour faire du secteur (CHRDT) "un véritable levier et acteur économique de rayonnement et d’attractivité pour la ville de Lyon."