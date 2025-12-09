Actualité
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités. (@Nathan Chaize)

TCL : à Lyon, Bruno Bernard promet de faire rouler les métros 24h/24 le week-end d'ici 2027

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Le président de la Métropole de Lyon, candidat à sa succession, promet de faire rouler les métros 24h/24 le week-end d'ici 2027.

    La campagne du président sortant de la Métropole de Lyon se met sur les rails. Après la publication d'un appel de 100 personnalités à un second mandat écologiste, puis une officialisation de candidature dans Le Progrès, Bruno Bernard effectue ce mardi sa première grosse proposition de campagne.

    "Une liberté nouvelle"

    Il enfile ainsi sa casquette de président de Sytral mobilités et promet de faire rouler les quatre lignes de métro du réseau 24h/24 tous les week-ends dès 2027. "À l'image de Barcelone, New York ou Londres, nous méritons le meilleur", appuie-t-il, assurant que cette extension de service se fera "avec un renforcement des moyens de sécurité partout sur le réseau durant les heures de nuit".

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : 100 Grands Lyonnais se rangent derrière Bruno Bernard et appellent à un "sursaut citoyen et progressiste"

    "Cette mesure c'est une liberté nouvelle pour vos sorties, c'est une sécurité renforcée pour nos jeunes et pour les femmes qui rentrent la nuit. C'est aussi un soutien pour ceux qui participent à l'activité économique en soirée et qui veulent profiter sans se soucier de comment ils vont rentrer chez eux", considère Bruno Bernard dans une vidéo.

    Environ deux millions d'euros

    Contactée, la direction de campagne du candidat indique que la mesure a été estimée à 2 millions d'euros. La mesure devra être discuté avec les syndicats, mais également avec le délégataire RATP Dev, justifiant une perspective de mise en œuvre à 2027 et non 2026. "Elle fera l'objet d'un travail approfondi", indique-t-on dans l'équipe de campagne.

    Pour rappel, lors du dernier conseil d'administration de Sytral mobilités, Bruno Bernard avait assuré qu'il serait (quasiment) impossible de lancer une nouvelle ligne majeur sur le réseau TCL dans les prochaines années. Mais le président sortant, qui estimait à 500 millions d'euros les dépenses supportables entre 2030 et 2035, n'avait pas évoqué une extension des horaires d'exploitation du service.

    "Le vernis craque" : à Lyon, la gauche dénonce "l'hypocrisie" de la campagne Aulas face à l'union des droites

