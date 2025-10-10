Le Tonkin : "Les deux derniers points de deals éradiqués" 

Au Tonkin, la préfète du Rhône annonce la fin des points de deal après une vaste opération policière. Mais dans ce quartier sensible, la vigilance reste de mise.

"Quand il y a une volonté, on trouve les moyens." Fabienne Buccio, la préfète du Rhône, était de passage vendredi 10 octobre dans le quartier du Tonkin (Villeurbanne). Cette visite fait suite à l’opération "ville-sécurité renforcée", menée du 6 au 8 octobre dernier. Cette après-midi, Fabienne Buccio a donc annoncé la réussite de cette opération avec le démantèlement des "deux derniers points de deals" qui subsistaient, selon elle, encore au Tonkin. Ces actions ont mené à l'arrestation de 29 suspects. A l'heure où nous écrivons, cinq d'entre eux sont déjà sous-écrous.

Concernant leur profil, Nelson Bouart, directeur interdépartemental de la police nationale explique que "les gérants de ces points de deals sont d'origine locale, avec un environnement criminel proche. Les manœuvriers sont souvent recrutés dans la région et en dehors".

Au delà des points de deals, des contrôles sur les commerces et les appartements ont été effectués. Une mise en oeuvre directe de la loi contre le narcotrafic. De ce fait, 8 procédures d'expulsion de locataires ont été lancées et 130 commerces ont été fermés pour divers motifs depuis le début de l'année.

La préfète du Rhône et le directeur interdépartemental de la police nationale au Tonkin, vendredi 10 octobre

Un important dispositif mobilisé

Accompagnée du maire (PS) de la commune, Cédric Van Styvendael, la préfète est partie à la rencontre des habitants et des forces de police pour les féliciter de leur patience pour les uns, de leur travail pour les autres. Fabienne Buccio a notamment évoqué la nécessité de renouer un lien de confiance avec les habitants. Les forces de l'ordre ont également joué un rôle majeur dans cette opération. En effet, 176 policiers nationaux ont été mobilisés dans l'opération, en plus des agents municipaux.

"Nous avons conscience que cela est fragile" : la préfète du Rhône

"On ne crie pas victoire aujourd'hui"

Du côté des institutions, comme pour les habitants, un constat s'impose : "C'est avant tout un résultat collectif, mais nous avons conscience que cela est fragile", constate Fabienne Buccio. Elle poursuit : "nous sommes encore plein d'incertitudes. Il faut faire preuve d’humilité, on ne crie pas victoire aujourd’hui".

Pour Michel, résidant dans le quartier depuis 43 ans, le constat est semblable : "Globalement on va dans la bonne direction mais il ne faut pas croire qu’on va dans l’éradication du trafic. L’évolution est positive, on a moins de présence de trafic de drogue et les dealers sont moins conquérants sur l’espace public. L'enjeu maintenant, c’est que le trafic se fasse de la manière la plus discrète possible et de laisser en dehors les enfants."

De son côté, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, ne souhaite pas s'arrêter là : "Il reste plusieurs endroits de deal à Villeurbanne, nous avons besoin de moyens à hauteur de la population (163 000 habitants)."

Bilan de l’opération (communiqué de la préfecture du Rhône) :

Au total, près de 2163 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre et les contrôleurs des transports publics ;

29 individus ont été interpellés (trafics de stupéfiants, rébellion, blanchiment d’argent, non respect d’un contrôle judiciaire...) ;

134 infractions ont été relevées (trafics et détentions de stupéfiants, port d’arme, tapages, délits routiers, transports en commun...) ;

des stupéfiants ainsi que plus de 9700 euros en numéraire.

4 commerces ont été contrôlés entraînant des procédures pour des 4 infractions aux règles de sécurité, 2 infractions pour travail dissimulé ou emploi d’un étranger en situation irrégulière.



