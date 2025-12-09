Un dealer arrêté avec près d'un kilo de drogue à Bron

Un individu a été interpellé en possession de près d'un kilo de drogue dimanche soir à Bron.

Un homme suspecté d'être un vendeur de stupéfiants a été interpellé dimanche 7 décembre à Bron. Selon nos confrères du Progrès, l'individu était en possession de 800 grammes de résine de cannabis, 25 grammes d'herbe et neuf grammes de cocaïne.

Le vendeur présumé avait tenté de se débarrasser de ses produits avant son interpellation effectuée vers 22 h 20 sur un point de deal connu du quartier de Parilly.

L'homme avait été verbalisé trois heures plus tôt avec une amende forfaitaire délictuelle. Il était porteur de 80 euros.