Lyon : l'établissement "Café d'Algérie" fermé, il employait illégalement des travailleurs étrangers

Le “Café d’Algérie”, situé dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, a été fermé administrativement pendant quinze jours à la suite d’un contrôle du (CODAF). Deux employés étrangers y travaillaient sans autorisation légale.

L'établissement "Café d'Algérie" a été fermé administrativement le 16 octobre dernier par un arrêté préfectoral, et ce pendant quinze jours. Situé au 85, cours de la liberté dans le 3ème arrondissement, le café a fait l'objet d'un contrôle par le comité opérationnels départemental anti-fraude (CODAF).

La gérante des lieux employait deux étrangers sans autorisation de travail. L'un d'entre eux, embauché comme serveur depuis le 25 octobre 2024 était en situation irrégulière depuis le 1er mars 2023. Il était également entré sur le territoire national illégalement en 2021. En cas de non-respect de cette fermeture, l'exploitante encoure deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.