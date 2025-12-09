Actualité
BST du Tonkin

Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière pour port d'armes

  • par Romain Balme

    • Après une rixe autour du trafic de tabac à Gabriel-Péri, les forces de l’ordre ont découvert ce lundi une cache d’armes à la Guillotière grâce à la vidéosurveillance. Deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.

    Couteaux, chaînes, bombes lacrymogènes et matraques télescopiques. Ce sont les trouvailles des brigades de la BST ce lundi 8 décembre dans une cache d'armes située dans le quartier de la Guillotière (7ème arrondissement). Cette découverte fait suite à une rixe survenue dans le secteur de Gabriel-Péri, sur fond de trafic de tabac de contrebande rapporte le Progrès.

    Arrivées sur les lieux les forces de l'ordre retrouvent deux individus blessés et décident de renforcer leurs patrouilles dans le secteur. C'est alors qu'elles découvrent la cache d'armes grâce aux caméras de vidéosurveillance. Deux suspects de nationalité algérienne sont ensuite interpellés rue Paul Bert, pour port d'armes prohibés. Agés d'une vingtaine d'années, ils ont immédiatement été placés en garde à vue.

    à lire également
    Thierry Fontaine
    Lyon : Sécurité, économie… L'Umih Rhône interpelle les candidats aux municipales

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    BST du Tonkin
    Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière pour port d'armes 18:59
    Thierry Fontaine
    Lyon : Sécurité, économie… L'Umih Rhône interpelle les candidats aux municipales 18:28
    Cédric Van Styvendael
    Construction, rénovation, sécurité... les grandes lignes du budget 2026 à Villeurbanne 17:55
    Lyon : le Mondial des Métiers débute jeudi 11 décembre à Eurexpo 17:23
    Ukraine : Le maire de Lviv reçu par Grégory Doucet 16:48
    d'heure en heure
    "Le vernis craque" : à Lyon, la gauche dénonce "l'hypocrisie" de la campagne Aulas face à l'union des droites 16:16
    JO 2030 : la directrice des opérations démissionne sur fond de tensions au sein du Cojop 15:59
    808 State, Acib Arab.. Les Nuits Sonores 2026 se dévoilent 15:33
    bruno bernard
    TCL : à Lyon, Bruno Bernard promet de faire rouler les métros 24h/24 le week-end d'ici 2027 15:15
    Fête des Lumières 2025 : voici les trois œuvres préférées des Lyonnais 14:50
    Le sénateur du Rhône, Étienne Blanc veut "rassembler toutes les droites", Aulas se désolidarise 14:14
    voiture police faits-divers
    Un dealer arrêté avec près d'un kilo de drogue à Bron 13:50
    Spectacle en famille : Gus, illusionniste complètement givré à L’InterValle de Vaugneray ! 13:18
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut