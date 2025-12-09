Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière pour port d'armes

Après une rixe autour du trafic de tabac à Gabriel-Péri, les forces de l’ordre ont découvert ce lundi une cache d’armes à la Guillotière grâce à la vidéosurveillance. Deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.

Couteaux, chaînes, bombes lacrymogènes et matraques télescopiques. Ce sont les trouvailles des brigades de la BST ce lundi 8 décembre dans une cache d'armes située dans le quartier de la Guillotière (7ème arrondissement). Cette découverte fait suite à une rixe survenue dans le secteur de Gabriel-Péri, sur fond de trafic de tabac de contrebande rapporte le Progrès.

Arrivées sur les lieux les forces de l'ordre retrouvent deux individus blessés et décident de renforcer leurs patrouilles dans le secteur. C'est alors qu'elles découvrent la cache d'armes grâce aux caméras de vidéosurveillance. Deux suspects de nationalité algérienne sont ensuite interpellés rue Paul Bert, pour port d'armes prohibés. Agés d'une vingtaine d'années, ils ont immédiatement été placés en garde à vue.