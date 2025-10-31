Actualité
Refus d'obtempérer à Vénissieux : il percute une voiture et blesse quatre agents de police

  • par Romain Balme

    • Mercredi soir, une course-poursuite a secoué Vénissieux. Le conducteur d’une Peugeot 308 a percuté une voiture de la brigade canine avant d’être interpellé.

    C'est une course-poursuite spectaculaire qui s'est déroulée à Vénissieux dans la soirée du mercredi 29 octobre. Selon les informations du Progrès, tout a commencé route de Vienne. Une équipe de police secours repère une Peugeot 308 GT roulant à vive allure. Alors que les forces de l'ordre s'apprêtent à la contrôler, le conducteur prend la fuite. Sur son chemin, il percute volontairement une voiture appartenant à la brigade canine dans le quartier de Gorge de Loup (9ème arrondissement).

    Le véhicule étant hors d'usage, les suspects s'enfuient à pied et sont finalement interpellés et placés en garde à vue alors que le conducteur tentait de se cacher. Blessés par le choc, les agents de la brigade canine ont été pris en charge par les secours. A noter qu'un policier qui poursuivait les fuyards a dû subir une opération chirurgicale suite à une blessure à la main.

    Un scénario similaire a eu lieu à Rillieux-la-Pape au cours de la même soirée. En état d'ivresse, le suspect a percuté un véhicule de police. Il a été placé en garde à vue.

