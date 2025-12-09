Cédric Van Styvendael,Agnès Thouvenot et Jonathajn Bocquet étaient présents au club de la presse pour présenter le budget 2026.

Construction, rénovation énergétique, plan canicule... Ce mardi 9 septembre, le maire de Villeurbanne a présenté les grands projets financés par le budget 2026.

C'est dans un climat national incertain que le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, s'est rendu au club de la presse ce mardi 9 décembre pour présenter le budget 2026. Alors que budget national n'a toujours pas été voté, le maire a tout de même présenté les grands projets de cette fin de mandat aux côtés de deux de ses adjoints : "Aujourd'hui, nous sommes plus sur un budget de bilan qu'un budget de perspective", a tenu à préciser Jonathan Bocquet, adjoint aux finances, avant de débuter.

Annoncé à hauteur de 261,3 millions d'euros, le budget 2026 devrait ainsi permettre la "continuité des projets engagés" par la municipalité actuelle pour un montant de 73 millions d'euros. Parmi les grands axes notamment priorisés : "Le changement climatique, le soutien aux plus fragiles, l'éducation et les services publics", indique le maire socialiste.

La construction de nouveaux équipements devrait également permettre de répondre à la hausse démographique, tandis que plusieurs rénovations et réhabilitations permettront aux Villeurbannais installés de "bénéficier de plus de confort".

Constructions, rénovations thermiques...

Plusieurs travaux de construction seront ainsi lancés en cette fin de mandat. A noter parmi les plus importants, le démarrage des travaux de construction du groupe scolaire Jacques-Prévert dans le quartier des Grattes-Ciel d'ici début 2026 pour un coût total de 19 millions d'euros (dont 7 millions inscrits au budget 2026). La poursuite de la restructuration du groupe scolaire Croix-Luizet (4,37 millions d'euros sur le budget 2026), ou encore, la construction d'un nouvel espace jeunes et d'un complexe cinéma dans le cadre du projet Villeurbanne grand-centre (175 000 euros sur le budget 2026). Côté séniors, la maison des aînés devrait elle aussi être rénovée dès l'été 2026 (50 000 euros).

Perspective du futur groupe scolaire Jacques Prévert. Crédit : Ville de Villeurbanne.

En parallèle, la Ville poursuit les travaux de rénovation des installations thermiques et électriques de ses bâtiments et étend son projet de solarisation des toitures. Dans cet élan, le gymnase de l'école Léon-Jouhaux, désormais rénové énergiquement, devrait être inauguré début 2026. A noter qu'une enveloppe de 600 000 euros lui est allouée sur l'année.

"Plan canicule" dans les écoles

Nouveauté cette année, 1,25 million d'euros du budget seront dédiés à la mise en place d'un "plan canicule" dans les écoles. Suite à la canicule précoce, survenue en mai dernier, Cédric Van Styvandael a assuré "engager des travaux très rapidement" pour permettre aux établissements d'être prêts en cas de nouvelle vague de chaleur intense.

Les écoles les plus exposées devraient ainsi être prochainement pourvues de brasseurs d'air, de volets roulants, d'ombrières et de films solaires sur leurs vitres. En parallèle, les menuiseries les plus vétustes devraient être remplacées dans plusieurs établissements, tels que dans les groupes scolaires Château Gaillard, Anatole-France et René-Descartes.

Des recettes de fonctionnement supérieures aux dépenses

Malgré les réactions négatives de l'opposition concernant ce budget 2026, Jonathan Bocquet l'affirme : "Pour la quatrième année consécutive, les recettes augmentent plus vite que nos dépenses." En chiffres, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 170,2 millions d'euros pour 199,8 millions de recettes réelles de fonctionnement.

Alors que l'opposition avait dénoncé une "politique d’accélération sans frein d’atterrissage", qui "fragiliserait" le budget pour les années à venir, l'élu affirme de son côté que l'autofinancement de la Ville "bat des records" et augmente de 5,7 %. Reste désormais à voir qui héritera des 188,3 millions d'euros de budget restant en mars 2026. A noter que selon nos informations, le maire sortant devrait annoncer sa candidature dans les prochains jours.

Dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, la Ville a affirmé continuer d'augmenter ses effectifs de police municipale en créant trois postes supplémentaires, portant le nombre d'agents à 75 en 2026. Par ailleurs, 34 nouveaux points d'implantation de vidéoprotection et deux caméras nomades seront raccordés au centre de supervision urbain d'ici l'année prochaine.

