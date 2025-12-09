Actualité
Étienne Blanc, sénateur LR du Rhône. (@NC)

Le sénateur du Rhône, Étienne Blanc veut "rassembler toutes les droites", Aulas se désolidarise

  • par Nathan Chaize
  • 2 Commentaires

    • Le sénateur LR du Rhône, Étienne Blanc estime que "le terme d'extrême droite ne veut plus rien dire", et appelle à l'union de "toutes les droites". Aulas et ses soutiens LR se désolidarisent.

    Les observateurs de la vie politique lyonnaise les plus expérimentés ne seront pas surpris. Le sénateur Les Républicains du Rhône, Étienne Blanc a affirmé au micro de nos confrères de Public Sénat qu'il "n'y a pas d'autre solution que de rassembler toutes les droites" en vue de l'élection présidentielle de 2027.

    "Le terme d'extrême droite ne veut plus rien dire", estime celui qui avait été contraint de quitter la présidence du groupe LR au conseil municipal en 2021 après avoir tenu des propos révisionniste. En 2022, il avait par ailleurs parrainé Éric Zemmour et affirmé au cours d'une réunion avec d'autres élus LR : "Bien sûr, il faudrait une union des droites à un moment. Ce sont nos électeurs qui sont allés au RN et chez Zemmour en grande partie. Nos électeurs sont très à droite."

    "Jamais, jamais, je ne conclurai le moindre accord avec les extrêmes" dit Aulas

    Des propos confirmés ce mardi sur Public Sénat, Étienne Blanc considérant que l'union des droites "est une évidence" et qu'il "est dommage de s'en apercevoir aussi tard". En effet, lui avait été "précurseur". "Il faut que, sans délais, des responsables politiques expérimentés se mettent d’accord sur un programme électorat puissant. Il faut faire ce qu’a fait Mitterrand et discuter sur un programme commun de la droite", poursuit-il.

    Il rejoint ainsi la position de l'ex-président d'Auvergne-Rhône-Alpes et allié de Jean-Michel Aulas, Laurent Wauquiez qui plaide de son côté pour une primaire de la droite allant de "Gérald Darmanin à Sarah Knafo", cette dernière étant membre du parti Reconquête d'Éric Zemmour. La conseillère municipale, ex-proche d'Étienne Blanc et co-directrice de campagne d'Aulas, Béatrice de Montille a d'ores et déjà réagi sur les réseaux sociaux avec un message dans lequel elle ne cite jamais les propos du sénateur.

    "Mon engagement n’a jamais varié : je sais d’où je viens et où je vais. Au plan national, notre responsabilité est de reconstruire notre famille politique sans jamais nous perdre. À Lyon, notre projet est clair et rassembleur. Il ne fera aucun compromis sur ce que nous sommes", écrit-elle, alors que l'ancien président de l'OL a promis qu'aucune alliance avec l'extrême droite ne serait tolérée. Une ligne que ce dernier s'est senti obligé de rappeler. "Jamais, jamais, je ne conclurai le moindre accord avec les extrêmes. Lyon, la ville de Jean Moulin, nous rappelle ce que deviennent les sociétés quand on entrouvre la porte aux dérives", écrit-il sur ses réseaux sociaux ce mardi 9 décembre.

    En cas d'élection et à l'approche de la présidentielle, le patron de Coeur lyonnais pourrait finir par trouver ses alliés LR bien encombrants.

    à lire également
    Fête des Lumières 2025 : voici les trois œuvres préférées des Lyonnais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fête des Lumières 2025 : voici les trois œuvres préférées des Lyonnais 14:50
    Le sénateur du Rhône, Étienne Blanc veut "rassembler toutes les droites", Aulas se désolidarise 14:14
    voiture police faits-divers
    Un dealer arrêté avec près d'un kilo de drogue à Bron 13:50
    Spectacle en famille : Gus, illusionniste complètement givré à L’InterValle de Vaugneray ! 13:18
    autopartage lyon
    Vol d'une voiture en autopartage : les voleurs retrouvés à Lyon grâce à la géolocalisation 12:44
    d'heure en heure
    villefranche prison
    Un détenu retrouvé mort à la prison de Villefranche-sur-Saône 12:13
    Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu 11:42
    edgardo greco
    L'ex-mafieux italien Edgardo Greco est mort à la prison de Lyon-Corbas 11:11
    "On se sent frustrés" : comment Jean-Michel Aulas souhaite "élever" la Fête des Lumières 10:42
    Lyon : l'Hôtel de la Métropole évacué après un départ de feu, les pompiers sur place 10:27
    Tiffany joncour
    Une journaliste de Rue89 Lyon interdite d'accès à un meeting du RN 09:55
    Axe Rhône-Saône : un modèle renforcé proposé à l’Élysée 09:20
    Fontaines-sur-Saône : un nouveau parvis et une cour repensée au collège Jean-de-Tournes 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut