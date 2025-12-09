Lyon : le Mondial des Métiers débute jeudi 11 décembre à Eurexpo

Le Mondial des Métiers organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation débutera jeudi 11 décembre à Eurexpo près de Lyon.

Le Mondial des Métiers fait son grand retour à Eurexpo du 11 au 14 décembre avec 50 domaines professionnels et 700 métiers représentés. Le salon propose des démonstrations, simulations et témoignages de professionnels sur près de 90 stands thématiques.

Cette édition 2025 offre plusieurs nouveautés. L'Opéra national de Lyon présentera des métiers méconnus du secteur culturel dans les coulisses de l'institution. Le programme "Femmes et sciences" sur le Corner des Ingénieurs proposera de découvrir "de façon ludique et originale les carrières scientifiques et de l'ingénierie au féminin".

Pour la première fois, un planétarium mobile offrira "une exploration inédite des métiers de l'aéronautique et de l'espace", permettant aux visiteurs de s'immerger dans ces secteurs à travers des projections à 360°. L'événement accueille collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi et adultes en reconversion pour des échanges avec des professionnels et jeunes en formation. L'entrée est gratuite sur inscription.