Ukraine : Le maire de Lviv reçu par Grégory Doucet

De gauche à droite : Edward Mayor, Président de Stand with Ukraine, le Maire de Lyon, Oleksandr Filts, Responsable de l’Université Unbroken, Andriy Sadovyy, Maire de Lviv et l’Adjointe au Maire de Lyon chargée des relations, de la coopération et de la solidarité internationales. @VilledeLyon

Lyon a accueilli le maire de Lviv pour trois jours d’échanges consacrés à la rééducation, à la santé mentale et à l’aide aux blessés de guerre ukrainiens. Une visite qui ouvre la voie à de nouvelles coopérations concrètes entre les deux villes.

Les besoins en matière de rééducation, de santé mentale, et d’accompagnement des blessés de guerre ukrainiens. Ce sont les trois objectifs de la visite de Andriy Sadovyi, maire de Lviv (Ukraine) à Lyon du 7 au 9 décembre. De nombreux échanges ont été mis en place dans le but d'identifier des potentielles collaborations entre Lyon et Lviv.

Grégory Doucet a notamment rencontré des équipes d’Handicap International, pour discuter entre autres des besoins en rééducation, et de la formation des équipes ukrainiennes. Les élus se sont également rendus à l’Hôpital du Vinatier (Bron), pour parler notamment de la santé mentale, du traitement des traumatismes psychiques et des perspectives d’accompagnement des blessés.

La Ville de Lyon réaffirme son engagement auprès de l'Ukraine

Dans un communiqué, la Ville de Lyon a tenu a rappeler sa mobilisation "aux côtés des populations civiles ukrainiennes avec le déploiement de plusieurs aides d’urgence". Le mairie espère donc voter une nouvelle subvention de 15 000 € en faveur d’Électriciens sans frontières, lors du prochain conseil municipal le 18 décembre. L'objectif principal est de "permettre l’achat et l’acheminement vers

Lviv d’un groupe électrogène destiné à assurer la continuité des services essentiels", précise le communiqué.

A noter que Lyon accueillera une délégation ukrainienne en voyage d’études en France le 12 décembre. Une action qui s'inscrit dans le cadre d’un programme piloté par Expertise France, consacré aux compétences des collectivités territoriales et au développement de l’intercommunalité.