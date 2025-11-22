Actualité
capture d’écran d’une manifestation du collectif Nous Toutes

Violences sexistes, narcotrafic : les manifestations à Lyon samedi

  • par Louise Ginies

    • Plusieurs manifestations auront lieu à Lyon et dans la Métropole ce samedi 22 novembre 2025. On fait le point.

    Une journée riche en mobilisation À Lyon et dans la Métropole, plusieurs manifestations se dérouleront dans l'après-midi de ce samedi 22 novembre. La première se tiendra contre les violences sexistes et sexuelles, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, le 25 novembre prochain. Elle s'élancera de la place Bellecour à 14h. L'objectif ? "Dénoncer une fois de plus les féminicides, les viols et agressions sexuelles, les violences dans le couple, les attaques transphobes, et toutes les violences sexistes que vivent les femmes et les minorités de genre", ont déclaré les organisateurs.  

    Lire aussi : Lyon : une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles à Lyon samedi

    Le collectif organisateur réclame également une loi cadres, "assortie d'un budget d'au moins trois milliards d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles", une meilleure formation des professionnels au consentement et à la détection des violences, ainsi qu'un meilleur accueil et accompagnement pour toutes les personnes victimes. En 2024, 7000 personnes avaient participé au rassemblement selon les organisatrices, rappelle le Progrès.

    Rassemblement contre le narcotrafic

    Alors qu'une grande marche blanche est organisée à Marseille en mémoire de Mehdi Kessaci, frère du militant anti-narcotrafic Amine Kessaci tué par balles dans la cité phocéenne ce 13 novembre, un rassemblent "statique et silencieux" aura lieu à 13h place de la Comédie dans le 1er arrondissement de Lyon. Un autre se tiendra à 15h à l'Hôtel de Ville de Vénissieux.

