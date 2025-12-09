Finaliste de “La France à un incroyable talent” en 2015, Gus est un magicien originaire de la région lyonnaise qu’on retrouve régulièrement dans des émissions de télévision.

Gus est un magicien originaire de la région lyonnaise. Dans Givré, spectacle proposé juste avant les fêtes de Noël à l’InterValle de Vaugneray, ce virtuose de l’illusion nous fait voyager jusqu’en haute montagne. Un univers inspirant pour ce passionné de sports de glisse, prétexte à de nouvelles illusions toujours plus spectaculaires. Avec le charme et la poésie qui le caractérisent, Gus promet une expérience captivante, divertissante et interactive, qui réjouira toute la famille.

Givré – Vendredi 12 décembre à L’InterValle, Vaugneray