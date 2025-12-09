Culture
Gus, l’illusionniste

Spectacle en famille : Gus, illusionniste complètement givré à L’InterValle de Vaugneray !

  • par LC

    • Finaliste de “La France à un incroyable talent” en 2015, Gus est un magicien originaire de la région lyonnaise qu’on retrouve régulièrement dans des émissions de télévision. 

    Gus est un magicien originaire de la région lyonnaise. Dans Givré, spectacle proposé juste avant les fêtes de Noël à l’InterValle de Vaugneray, ce virtuose de l’illusion nous fait voyager jusqu’en haute montagne. Un univers inspirant pour ce passionné de sports de glisse, prétexte à de nouvelles illusions toujours plus spectaculaires. Avec le charme et la poésie qui le caractérisent, Gus promet une expérience captivante, divertissante et interactive, qui réjouira toute la famille. 

    Givré – Vendredi 12 décembre à L’InterValle, Vaugneray

    à lire également
    Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ?
    Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Spectacle en famille : Gus, illusionniste complètement givré à L’InterValle de Vaugneray ! 13:18
    autopartage lyon
    Vol d'une voiture en autopartage : les voleurs retrouvés à Lyon grâce à la géolocalisation 12:44
    villefranche prison
    Un détenu retrouvé mort à la prison de Villefranche-sur-Saône 12:13
    Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu 11:42
    edgardo greco
    L'ex-mafieux italien Edgardo Greco est mort à la prison de Lyon-Corbas 11:11
    d'heure en heure
    "On se sent frustrés" : comment Jean-Michel Aulas souhaite "élever" la Fête des Lumières 10:42
    Lyon : l'Hôtel de la Métropole évacué après un départ de feu, les pompiers sur place 10:27
    Tiffany joncour
    Une journaliste de Rue89 Lyon interdite d'accès à un meeting du RN 09:55
    Axe Rhône-Saône : un modèle renforcé proposé à l’Élysée 09:20
    Fontaines-sur-Saône : un nouveau parvis et une cour repensée au collège Jean-de-Tournes 08:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mardi 08:25
    panorama de Lyon
    Le repreneur en série ACI Group devant la justice à Lyon, le sort de 1600 salariés en suspens 08:07
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Go-fast depuis l'Espagne : prison ferme pour deux Lyonnais de 56 et 60 ans 07:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut