Actualité
photo d’illustration (Photo Hadrien Jame)

Vénissieux : un conducteur interpellé avec 4,5 kilos de cocaïne

  • par Romain Balme

    • Interpellé ce mardi 21 octobre à Vénissieux, un conducteur a été arrêté avec 4,5 kilos de cocaïne dissimulés dans son véhicule.

    4,5 kilos de cocaïne. C'est la quantité de drogue trouvée ce mardi 21 octobre dans le véhicule d'un conducteur qui roulait à vive allure, rapporte le Progrès. La marchandise a été découverte dans un sac contenant plusieurs blocs de poudre enroulées dans du cellophane.

    Le suspect, interpellé  avenue du 11-Novembre-1918, à Vénissieux, a été placé en garde à vue pour participation présumée au trafic de drogues. Lors de son interrogatoire, l'homme indique aux forces de l'ordre vouloir transporter la marchandise jusqu'à Limoges.

